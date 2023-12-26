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В Белгородской области рассказали о создании СЭЗ в Шебекино - РИА Новости, 26.12.2023
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15:07 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/shebekino-1918201865.html
В Белгородской области рассказали о создании СЭЗ в Шебекино
В Белгородской области рассказали о создании СЭЗ в Шебекино - РИА Новости, 26.12.2023
В Белгородской области рассказали о создании СЭЗ в Шебекино
Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Шебекинского округа в Белгородской области будет осуществляться по аналогии с примерами в новых... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:07
2023-12-26T15:07
экономика
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Шебекинского округа в Белгородской области будет осуществляться по аналогии с примерами в новых регионах РФ, сообщили РИА Новости в региональном министерстве экономического развития и промышленности. Президент России Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время. По данным министерства, на встрече первого замгубернатора Дмитрия Гладского с представителями шебекинских предприятий обсуждались вопросы, связанные с созданием СЭЗ. Проект будет ориентирован на промышленно-производственную деятельность, а его резидентами могут стать как уже существующие предприятия, так и новые компании, которым будут предоставлены налоговые льготы. "Свободная экономическая зона будет создана по аналогии с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. На данный момент региональное министерство экономического развития и промышленности активно взаимодействует по данному вопросу с федеральным министерством экономического развития", - говорится в сообщении. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что всего на территории региона более 400 предприятий пострадали от обстрелов со стороны Украины. Большинство из них находится в Шебекино. Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что вопрос создания особой экономической зоны в Шебекино уже прорабатывается с Белгородской областью. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, сейчас обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.
https://ria.ru/20231215/shebekino-1916086943.html
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экономика, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Экономика, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгородской области рассказали о создании СЭЗ в Шебекино

СЭЗ в белгородском Шебекино создадут аналогично территориям в новых регионах РФ

© Фото : Шебекинский городской округ/VKШебекино зимой
Шебекино зимой - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Шебекинский городской округ/VK
Шебекино зимой. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Шебекинского округа в Белгородской области будет осуществляться по аналогии с примерами в новых регионах РФ, сообщили РИА Новости в региональном министерстве экономического развития и промышленности.
Президент России Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.
По данным министерства, на встрече первого замгубернатора Дмитрия Гладского с представителями шебекинских предприятий обсуждались вопросы, связанные с созданием СЭЗ. Проект будет ориентирован на промышленно-производственную деятельность, а его резидентами могут стать как уже существующие предприятия, так и новые компании, которым будут предоставлены налоговые льготы.
«
"Свободная экономическая зона будет создана по аналогии с Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. На данный момент региональное министерство экономического развития и промышленности активно взаимодействует по данному вопросу с федеральным министерством экономического развития", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что всего на территории региона более 400 предприятий пострадали от обстрелов со стороны Украины. Большинство из них находится в Шебекино.
Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что вопрос создания особой экономической зоны в Шебекино уже прорабатывается с Белгородской областью. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, сейчас обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.
Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Клепиков: создание ОЭЗ в Шебекино поспособствует развитию экономики
15 декабря, 17:58
 
ЭкономикаБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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