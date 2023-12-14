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Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино - РИА Новости, 14.12.2023
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15:31 14.12.2023 (обновлено: 17:09 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино - РИА Новости, 14.12.2023
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино
Нужно поддержать условия создания особой экономической зоны в Шебекино в Белгородской области, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:31
2023-12-14T17:09
шебекино
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно поддержать условия создания особой экономической зоны в Шебекино в Белгородской области, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года.&quot;Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создание там такой зоны, надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время&quot;, — заявил он.Глава государства подчеркнул, что в городе нужно сохранить рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.Так Путин ответил на просьбу директора завода из Шебекино ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. На всей территории Белгородской области с апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230704/shebekino-1882052345.html
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Путин о сложностях в приграничных с Украиной регионах
Путин ответил на вопрос РИА Новости о сложностях в приграничных с Украиной регионах: призвал сохранять там рабочие места и обеспечить восстановление экономики
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шебекино, итоги года с владимиром путиным
Шебекино, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино

Путин: условия особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно поддержать условия создания особой экономической зоны в Шебекино в Белгородской области, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года.
«

"Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создание там такой зоны, надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время", — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что в городе нужно сохранить рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.
Так Путин ответил на просьбу директора завода из Шебекино ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны.
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