https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html

Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино

Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино - РИА Новости, 14.12.2023

Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино

Нужно поддержать условия создания особой экономической зоны в Шебекино в Белгородской области, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:31

2023-12-14T15:31

2023-12-14T17:09

шебекино

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915820523_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e04802bb94f732b505fcb01a8e81e96d.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно поддержать условия создания особой экономической зоны в Шебекино в Белгородской области, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года."Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создание там такой зоны, надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время", — заявил он.Глава государства подчеркнул, что в городе нужно сохранить рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.Так Путин ответил на просьбу директора завода из Шебекино ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. На всей территории Белгородской области с апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20230704/shebekino-1882052345.html

https://ria.ru/20230705/shebekino-1882402251.html

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о сложностях в приграничных с Украиной регионах Путин ответил на вопрос РИА Новости о сложностях в приграничных с Украиной регионах: призвал сохранять там рабочие места и обеспечить восстановление экономики 2023-12-14T15:31 true PT3M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шебекино, итоги года с владимиром путиным