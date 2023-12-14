https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино - РИА Новости, 14.12.2023
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино
Нужно поддержать условия создания особой экономической зоны в Шебекино в Белгородской области, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:31
2023-12-14T15:31
2023-12-14T17:09
шебекино
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно поддержать условия создания особой экономической зоны в Шебекино в Белгородской области, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года."Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создание там такой зоны, надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время", — заявил он.Глава государства подчеркнул, что в городе нужно сохранить рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.Так Путин ответил на просьбу директора завода из Шебекино ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ. На всей территории Белгородской области с апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20230704/shebekino-1882052345.html
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шебекино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о сложностях в приграничных с Украиной регионах
Путин ответил на вопрос РИА Новости о сложностях в приграничных с Украиной регионах: призвал сохранять там рабочие места и обеспечить восстановление экономики
2023-12-14T15:31
true
PT3M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, итоги года с владимиром путиным
Шебекино, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин поддержал предложение о создании особой экономической зоны в Шебекино
Путин: условия особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нужно поддержать условия создания особой экономической зоны в Шебекино в Белгородской области, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года.
«
"Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создание там такой зоны, надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время", — заявил он.
Глава государства подчеркнул, что в городе нужно сохранить рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики.
Так Путин ответил на просьбу директора завода из Шебекино ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны.
Жителям Шебекино предложат вернуться в свои дома
Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной и постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ.
На всей территории Белгородской области с апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Макаронная фабрика в Шебекино почти не пострадала при обстрелах