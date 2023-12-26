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На Украине Shaman внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности - РИА Новости, 26.12.2023
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Шоубиз
 
15:43 26.12.2023 (обновлено: 15:45 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/shaman-1918217074.html
На Украине Shaman внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности
На Украине Shaman внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности - РИА Новости, 26.12.2023
На Украине Shaman внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, в список лиц, угрожающих РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:43
2023-12-26T15:45
шоубиз
россия
украина
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
в мире
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, сообщает во вторник украинское издание "Страна". "Минкульт Украины внес российского певца Shaman (Ярослав Дронов) в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Shaman 24 декабря сообщил в своем Telegram-канале, что стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Минкультуры Украины в апреле опубликовало обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто якобы создает угрозу национальной безопасности украинского государства. Среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры - Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году.
https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html
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россия, украина, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), в мире
Шоубиз, Россия, Украина, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), В мире
На Украине Shaman внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Минкульт Украины внес певца Shaman в список лиц, угрожающих нацбезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, сообщает во вторник украинское издание "Страна".
"Минкульт Украины внес российского певца Shaman (Ярослав Дронов) в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Shaman 24 декабря сообщил в своем Telegram-канале, что стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ.
Минкультуры Украины в апреле опубликовало обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто якобы создает угрозу национальной безопасности украинского государства. Среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры - Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году.
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ШоубизРоссияУкраинаSHAMAN (Ярослав Дронов)Владимир ПутинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)В мире
 
 
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