https://ria.ru/20231226/sf-1918144197.html

В Совфеде предложили найти единый подход к понятию "многодетная семья"

В Совфеде предложили найти единый подход к понятию "многодетная семья" - РИА Новости, 26.12.2023

В Совфеде предложили найти единый подход к понятию "многодетная семья"

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил на федеральном уровне выработать единый подход к определению понятия "многодетная семья",... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:56

2023-12-26T12:56

2023-12-26T12:56

общество

андрей кутепов

максим орешкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916805993_0:173:3113:1924_1920x0_80_0_0_491f0ec1457512ac784e00adfc5b447e.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил на федеральном уровне выработать единый подход к определению понятия "многодетная семья", отметив, что у регионов есть разные позиции как по возрасту детей, так и по наличию приемных ребят в семье. "В виду того, что в настоящее время регионы самостоятельно определяют, какие семьи являются многодетными, определяют состав многодетной семьи, а также иные условия признания семьи многодетной, возникло различное толкование определения "многодетная семья", в виду чего одна и та же семья в одном регионе может быть признана многодетной, а в другом, при этих же условиях, семья не будет считаться многодетной, в связи с чем необходимо единое базовое понятие "многодетной семьи" для всей территории Российской Федерации", - говорится в письме Кутепова на имя помощника президента РФ Максима Орешкина. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Сенатор полагает, что "вопрос определения такого понятия является ключевым". "По результатам мониторинга такого понятия во всех регионах выявлено, что разброс достаточно большой - от формулировки "до исполнения 18 лет старшему ребенку", до формулировки "до исполнения младшему ребенку 16 -18 лет". Федеральный уровень должен учитывать и возможности регионов, и существующую практику", - считает Кутепов. По его словам, большинство регионов ограничивают возраст старшего ребенка из многодетной семьи 18 годами. Почти в 40% регионов статус многодетной семьи сохраняется до достижения старшим ребенком 23 лет при определенных обстоятельствах. "На основании изложенного, оптимальным единым понятием для многодетных семей может быть определение, при котором многодетная семья будет сохранять свой статус до достижения старшим ребенком 18 лет, а в случае, если он проходит обучение по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет", - написал политик. При этом определение, при котором "статус многодетной семьи будет сохраняться до достижения старшим ребенком 18 лет, а если он учится в школе, то до конца обучения, будет приемлемым (а значит выполнимым и обеспеченным финансами) для большей части регионов", отметил он. "Одновременно с этим сформирован запрос регионов самостоятельно увеличивать предельный возраст детей для сохранения статуса семьи", - подчеркнул Кутепов. Приемные дети Второй важный момент, который по мнению регионов необходимо отрегулировать на федеральном уровне - состав семьи, добавил он. "Регионы по-разному подходят к составу многодетной семьи. В ряде регионов в составе многодетной семьи учитываются только кровные и усыновленные дети (10 из 72 ответивших), вторая часть регионов принимает в состав семьи детей под опекой и попечительством (18 из 72), третья часть регионов дополнительно ко всем вышеперечисленным категориям включает в определение и приемных детей (25 из 72)", - рассказал политик. Кроме того, есть 4 региона, которые наряду с родными и усыновленными детьми включают только приемных детей и исключают детей под опекой и попечительством. При этом, включая не родных детей в состав семьи, четко не определен статус падчериц и пасынков, которые проживают совместно, хотя они гораздо ближе по родству, чем приемные и опекаемые дети, а также дети, находящиеся под попечительством, пояснил Кутепов. "Только в 18 из 72 ответивших регионов пасынки и падчерицы определены в состав многодетной семьи. В 44 регионах статус падчериц и пасынков размыт. А один регион конкретно исключает пасынков и падчериц из состава семьи", - заключил Кутепов.

https://ria.ru/20231225/matkapital-1917944264.html

https://ria.ru/20231221/materinstvo-1917353051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, андрей кутепов, максим орешкин