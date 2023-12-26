https://ria.ru/20231226/sevastopol-1918188329.html
Жителей Севастополя предупредили о применении дымовой маскировки
Жителей Севастополя предупредили о применении дымовой маскировки - РИА Новости, 26.12.2023
Жителей Севастополя предупредили о применении дымовой маскировки
Дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе связан с применением табельных средств маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:27
2023-12-26T14:27
2023-12-26T15:42
севастополь
михаил развожаев
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе связан с применением табельных средств маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки", — написал он.Главы города назвал распространившийся запах неприятным, но отметил, что это абсолютно безопасно.
https://ria.ru/20230907/granata-1894655213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, республика крым, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Безопасность
Жителей Севастополя предупредили о применении дымовой маскировки
Развожаев: военные применили дымовую маскировку в Севастополе