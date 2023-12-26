https://ria.ru/20231226/sevastopol-1918188329.html

Жителей Севастополя предупредили о применении дымовой маскировки

Жителей Севастополя предупредили о применении дымовой маскировки - РИА Новости, 26.12.2023

Жителей Севастополя предупредили о применении дымовой маскировки

Дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе связан с применением табельных средств маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:27

2023-12-26T14:27

2023-12-26T15:42

севастополь

михаил развожаев

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты в Севастополе связан с применением табельных средств маскировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки", — написал он.Главы города назвал распространившийся запах неприятным, но отметил, что это абсолютно безопасно.

https://ria.ru/20230907/granata-1894655213.html

севастополь

республика крым

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, республика крым, безопасность