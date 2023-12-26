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Экс-глава сербской контрразведки поблагодарил Россию за помощь - РИА Новости, 26.12.2023
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13:01 26.12.2023 (обновлено: 13:05 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/serbiya-1918146288.html
Экс-глава сербской контрразведки поблагодарил Россию за помощь
Экс-глава сербской контрразведки поблагодарил Россию за помощь - РИА Новости, 26.12.2023
Экс-глава сербской контрразведки поблагодарил Россию за помощь
Россия является партнером и союзником Сербии, в связи с нынешними протестами была на стороне Сербии и конституционный порядок был сохранен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:01
2023-12-26T13:05
россия
сербия
беспорядки в белграде
в мире
александр вулин
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БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Россия является партнером и союзником Сербии, в связи с нынешними протестами была на стороне Сербии и конституционный порядок был сохранен, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией".Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках."Россия – большая сила, которая так не ведет себя по отношению к Сербии. Россия – партнер, союзник, который уважает волю сербского народа. Если бы Россия не выстояла в своей истории, сохранилась бы Сербия в своих границах? Россия и в этот раз была с Сербией, и наш конституционный порядок сохранен. Президент (Сербии Александр – ред.) Вучич – единственный лидер в Европе, который не ввел санкции в отношении РФ, и это не связано с последней попыткой его свержения, это его решения с первого дня антироссийской истерии", - заявил Вулин в разговоре с агентством.Он подчеркнул, что гордится тем, что является единственным главой силовых структур в Европе, "который не стал частью антироссийской истерии". "Я заплатил за это цену, но если это помогает Сербии сохранить векового союзника, мир и стабильность, противостоять попыткам свержения власти и президента, тогда знаете, что оно того стоило", - подчеркнул экс-глава спецслужбы.Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html
https://ria.ru/20231225/serbiya-1918028201.html
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
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россия, сербия, беспорядки в белграде, в мире, александр вулин
Россия, Сербия, Беспорядки в Белграде, В мире, Александр Вулин
Экс-глава сербской контрразведки поблагодарил Россию за помощь

Вулин: Россия помогла Сербии сохранить конституционный порядок

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкСтуденты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда
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БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Россия является партнером и союзником Сербии, в связи с нынешними протестами была на стороне Сербии и конституционный порядок был сохранен, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.
Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией".
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Майдан не прошел. Почему у Запада не получился переворот в Сербии
25 декабря, 14:56
Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках.
"Россия – большая сила, которая так не ведет себя по отношению к Сербии. Россия – партнер, союзник, который уважает волю сербского народа. Если бы Россия не выстояла в своей истории, сохранилась бы Сербия в своих границах? Россия и в этот раз была с Сербией, и наш конституционный порядок сохранен. Президент (Сербии Александр – ред.) Вучич – единственный лидер в Европе, который не ввел санкции в отношении РФ, и это не связано с последней попыткой его свержения, это его решения с первого дня антироссийской истерии", - заявил Вулин в разговоре с агентством.
Он подчеркнул, что гордится тем, что является единственным главой силовых структур в Европе, "который не стал частью антироссийской истерии". "Я заплатил за это цену, но если это помогает Сербии сохранить векового союзника, мир и стабильность, противостоять попыткам свержения власти и президента, тогда знаете, что оно того стоило", - подчеркнул экс-глава спецслужбы.
Студенты, протестующие против результатов выборов 17 декабря в Сербии, блокировали улицу и перекрестки перед зданиями правительства и МИД Сербии в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Госдуме предположили, кто стоит за беспорядками в Сербии
25 декабря, 19:04
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
"Космическое везение". Россия получила нового союзника в Европе
20 декабря, 08:00
 
РоссияСербияБеспорядки в БелградеВ миреАлександр Вулин
 
 
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