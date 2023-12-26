https://ria.ru/20231226/serbiya-1918146288.html

Экс-глава сербской контрразведки поблагодарил Россию за помощь

Экс-глава сербской контрразведки поблагодарил Россию за помощь - РИА Новости, 26.12.2023

Экс-глава сербской контрразведки поблагодарил Россию за помощь

Россия является партнером и союзником Сербии, в связи с нынешними протестами была на стороне Сербии и конституционный порядок был сохранен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:01

2023-12-26T13:01

2023-12-26T13:05

россия

сербия

беспорядки в белграде

в мире

александр вулин

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БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Россия является партнером и союзником Сербии, в связи с нынешними протестами была на стороне Сербии и конституционный порядок был сохранен, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель "Движения социалистов" Александр Вулин.Экс-глава БИА в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку, о чем заявил в начале ноября в официальном сообщении. По его словам, Запад требует от Белграда признать независимость Косово, прекратить поддержку Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции в отношении РФ, "перестать быть суверенной страной и нацией".Премьер Сербии Ана Брнабич в свете насильственных протестов перед администрацией Белграда в ночь на понедельник поблагодарила спецслужбы РФ за информацию о готовившихся беспорядках."Россия – большая сила, которая так не ведет себя по отношению к Сербии. Россия – партнер, союзник, который уважает волю сербского народа. Если бы Россия не выстояла в своей истории, сохранилась бы Сербия в своих границах? Россия и в этот раз была с Сербией, и наш конституционный порядок сохранен. Президент (Сербии Александр – ред.) Вучич – единственный лидер в Европе, который не ввел санкции в отношении РФ, и это не связано с последней попыткой его свержения, это его решения с первого дня антироссийской истерии", - заявил Вулин в разговоре с агентством.Он подчеркнул, что гордится тем, что является единственным главой силовых структур в Европе, "который не стал частью антироссийской истерии". "Я заплатил за это цену, но если это помогает Сербии сохранить векового союзника, мир и стабильность, противостоять попыткам свержения власти и президента, тогда знаете, что оно того стоило", - подчеркнул экс-глава спецслужбы.Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1918028201.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сербия, беспорядки в белграде, в мире, александр вулин