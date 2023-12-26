https://ria.ru/20231226/serbiya-1918112569.html

Пушилин заявил, что Сербию попытаются уничтожить, как раньше Югославию

Пушилин заявил, что Сербию попытаются уничтожить, как раньше Югославию - РИА Новости, 26.12.2023

Пушилин заявил, что Сербию попытаются уничтожить, как раньше Югославию

США не смогут смириться с тем, что в центре Европы находится страна, не разделяющая проамериканскую позицию, Сербию снова будут стараться уничтожить, как... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:08

2023-12-26T11:08

2023-12-26T11:08

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денис пушилин

белград (город)

россия

беспорядки в белграде

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. США не смогут смириться с тем, что в центре Европы находится страна, не разделяющая проамериканскую позицию, Сербию снова будут стараться уничтожить, как дробили в свое время Югославию, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале на фоне протестов и беспорядков в Белграде. Оппозиционный блок "Сербия против насилия" заявляет, что не согласен с итогами выборов, и несколько раз выводил людей на протесты. В воскресенье вечером они переросли в беспорядки: толпа била палками стекла, закидывала жандармов камнями и попыталась захватить здание городской скупщины. И.о. мэра Белграда назвал происходящее "майданизацией", премьер Сербии заявила, что спецслужбы РФ предупреждали о планах оппозиции устроить беспорядки, а президент Сербии в связи с произошедшим созывал срочное заседание совета нацбезопасности. "Очевидно, что США не могут смириться с нахождением в центре Европы страны, имеющей мнение, идущее вразрез с проамериканской позицией. Представляется, что Сербию снова будут стараться всеми силами уничтожить, как дробили в свое время Югославию", - написал Пушилин. Глава ДНР заявил, что победа коалиции действующего президента Сербии Александра Вучича на внеочередных парламентских выборах привела к развитию ситуации "по отработанным схемам, прописанным в американских методичках". По его словам, сербская оппозиция рискует попасть в капкан, расставленный США, им пытаются навязать мысли о том, что действующая власть не предпринимает никаких усилий по возвращению Косово на родину. "Если страну возглавят проамериканские силы, они уж точно не будут заниматься возвращением Косово. По той простой причине, что это именно они в 1999 году бомбили Белград, а потом в 2008 году разрывали страну на части", - добавил Пушилин. Он также отметил, что в последнее время "революции не получаются", так как методички стали изрядно подводить, приведя в пример ситуации с беспорядками в Белоруссии и Казахстане.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, денис пушилин, белград (город), россия, беспорядки в белграде