https://ria.ru/20231226/semya-1918099441.html

Голикова возглавила оргкомитет по проведению Года семьи

Голикова возглавила оргкомитет по проведению Года семьи - РИА Новости, 26.12.2023

Голикова возглавила оргкомитет по проведению Года семьи

Организационный комитет по проведению в РФ Года семьи возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:59

2023-12-26T09:59

2023-12-26T10:15

россия

общество

михаил мишустин

татьяна голикова

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Организационный комитет по проведению в РФ Года семьи возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.В его состав также войдут: замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, радио- и телеведущая Юлия Барановская, первый заместитель Минтруда Ольга Баталина, гендиректор автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, главный редактор федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Отмечается, что организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета по проведению в России Года семьи будет заниматься Минтруд РФ.

https://ria.ru/20231214/podderzhka-1915824153.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, михаил мишустин, татьяна голикова