https://ria.ru/20231226/semya-1918099441.html
Голикова возглавила оргкомитет по проведению Года семьи
Голикова возглавила оргкомитет по проведению Года семьи - РИА Новости, 26.12.2023
Голикова возглавила оргкомитет по проведению Года семьи
Организационный комитет по проведению в РФ Года семьи возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:59
2023-12-26T09:59
2023-12-26T10:15
россия
общество
михаил мишустин
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Организационный комитет по проведению в РФ Года семьи возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.В его состав также войдут: замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, радио- и телеведущая Юлия Барановская, первый заместитель Минтруда Ольга Баталина, гендиректор автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, главный редактор федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Отмечается, что организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета по проведению в России Года семьи будет заниматься Минтруд РФ.
https://ria.ru/20231214/podderzhka-1915824153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, михаил мишустин, татьяна голикова
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова
Голикова возглавила оргкомитет по проведению Года семьи
В оргкомитет по проведению Года семьи вошли Голикова, Мурашко, Котяков, Симоньян