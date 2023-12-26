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Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка - РИА Новости, 26.12.2023
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11:43 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sber-1918120259.html
Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка
Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка - РИА Новости, 26.12.2023
Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:43
2023-12-26T11:43
экономика
россия
антон силуанов
сбербанк россии
герман греф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в правительство ранее, есть крупные компании и банки, при этом снижать долю госучастия в Сбербанке не планируется. &quot;Мы (при составлении списка из 30 компаний на приватизацию - ред.) ориентировались на такие, крупные компании. У нас Сберегательный банк все-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там &quot;50% плюс&quot;. Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства. Есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом. Наше предложение было направлено именно на такие банки&quot;, - сказал он.Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает возможным приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Ранее в декабре Силуанов в свою очередь сообщил, что Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, но инициативу еще предстоит обсудить.
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экономика, россия, антон силуанов, сбербанк россии, герман греф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Сбербанк России, Герман Греф
Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка

Силуанов: Минфин не предлагал снижать долю собственности государства в Сбербанке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сбер. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в правительство ранее, есть крупные компании и банки, при этом снижать долю госучастия в Сбербанке не планируется.
«

"Мы (при составлении списка из 30 компаний на приватизацию - ред.) ориентировались на такие, крупные компании. У нас Сберегательный банк все-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там "50% плюс". Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства. Есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом. Наше предложение было направлено именно на такие банки", - сказал он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает возможным приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).
Ранее в декабре Силуанов в свою очередь сообщил, что Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, но инициативу еще предстоит обсудить.
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