https://ria.ru/20231226/sber-1918120259.html

Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка

Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка - РИА Новости, 26.12.2023

Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:43

2023-12-26T11:43

2023-12-26T11:43

экономика

россия

антон силуанов

сбербанк россии

герман греф

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в правительство ранее, есть крупные компании и банки, при этом снижать долю госучастия в Сбербанке не планируется. "Мы (при составлении списка из 30 компаний на приватизацию - ред.) ориентировались на такие, крупные компании. У нас Сберегательный банк все-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там "50% плюс". Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства. Есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом. Наше предложение было направлено именно на такие банки", - сказал он.Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает возможным приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Ранее в декабре Силуанов в свою очередь сообщил, что Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, но инициативу еще предстоит обсудить.

https://ria.ru/20231226/itogi-1918081790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, сбербанк россии, герман греф