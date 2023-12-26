https://ria.ru/20231226/sber-1918120259.html
Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка
Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка - РИА Новости, 26.12.2023
Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:43
2023-12-26T11:43
2023-12-26T11:43
экономика
россия
антон силуанов
сбербанк россии
герман греф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200474_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3645de5ce636b94e08acc92dbdf49cdd.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что в списке из 30 компаний на приватизацию, который был внесен в правительство ранее, есть крупные компании и банки, при этом снижать долю госучастия в Сбербанке не планируется. "Мы (при составлении списка из 30 компаний на приватизацию - ред.) ориентировались на такие, крупные компании. У нас Сберегательный банк все-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там "50% плюс". Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства. Есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом. Наше предложение было направлено именно на такие банки", - сказал он.Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает возможным приватизировать Сбербанк: вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность всего рынка, а вырученные деньги государство могло бы вложить в реализацию, например, высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). Ранее в декабре Силуанов в свою очередь сообщил, что Минфин РФ внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, но инициативу еще предстоит обсудить.
https://ria.ru/20231226/itogi-1918081790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200474_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_efb073732475510bf75d17e72f5be690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, сбербанк россии, герман греф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Сбербанк России, Герман Греф
Силуанов высказался насчет приватизации Сбербанка
Силуанов: Минфин не предлагал снижать долю собственности государства в Сбербанке