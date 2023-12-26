https://ria.ru/20231226/sanktsii-1918103037.html

Южная Корея расширила список ограничений для экспорта в Россию

Южная Корея расширила список ограничений для экспорта в Россию - РИА Новости, 26.12.2023

Южная Корея расширила список ограничений для экспорта в Россию

Южная Корея решила расширить до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:25

2023-12-26T10:25

2023-12-26T11:03

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россия

южная корея

белоруссия

санкции

санкции в отношении россии

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СЕУЛ, 26 дек - РИА Новости. Южная Корея решила расширить до 1159 позиций список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение правительства, в него, в частности, включены тяжелое строительное оборудование, авиационные компоненты, новые категории автомобилей, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея. Сообщается, что в соответствии с пересмотром правил торговли стратегическими товарами Южная Корея уточнила 682 наименования, включая тяжелую строительную технику, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, автомобили и другие товары, в список предметов, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию без специального разрешения. Новое постановление увеличит общее количество позиций в списке до 1159. В том числе теперь под ограничения попадут не только легковые автомобили стоимостью до 50 тысяч долларов, но и все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2,0 литра. Министерство заявило, что будет проводить индивидуальный анализ "исключительных случаев" поставок таких товаров, и разрешение может быть выдано в случае выполнения определенных условий, таких как контракты, заключенные до расширения списка, экспорт для дочерних компаний и т.д. Отмечается, что такой шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования этих предметов в военных целях, хотя они и не попадают под классификацию "стратегических товаров" в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи. Министерство сообщает, что усилит контроль за промышленными товарами из обычной категории, которые могут использоваться в военных целях. В то же время сообщается, что будут расширены условия получения разрешения для поставок продуктов гуманитарной помощи за границу и товаров и технологий, предназначенных исключительно для ядерной энергетики. Ожидается, что пересмотренный список вступит в силу в начале 2024 года после надлежащих административных процедур и публикации правительством руководящих принципов для экспортеров. 12 января планируется провести пояснительный семинар для компаний-экспортеров. Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля этого года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231205/koreya-1913812796.html

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, южная корея, белоруссия, санкции, санкции в отношении россии