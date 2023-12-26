https://ria.ru/20231226/samolet-1918093199.html
В Челябинске прилетевший из Москвы самолет застрял в сугробе на ВПП
В Челябинске прилетевший из Москвы самолет застрял в сугробе на ВПП - РИА Новости, 26.12.2023
В Челябинске прилетевший из Москвы самолет застрял в сугробе на ВПП
Самолет "Аэрофлота", прилетевший из Москвы, во время руления в аэропорту Челябинска уперся в сугроб из-за плохой уборки снега, сообщила пресс-служба перевозчика РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:40
2023-12-26T09:40
2023-12-26T09:40
происшествия
москва
челябинск
аэрофлот
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", прилетевший из Москвы, во время руления в аэропорту Челябинска уперся в сугроб из-за плохой уборки снега, сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале. Речь идет о рейсе SU1532 Москва – Челябинск, который выполнялся во вторник. "Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы. Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб, при этом пределы рулежной дорожки не покинуло", - говорится в сообщении. Экипаж запросил буксировочный тягач. Самолет был осмотрен инженерно-техническим персоналом. "В 9.45 по местному времени воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231223/samolet-1917636320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, челябинск, аэрофлот
Происшествия, Москва, Челябинск, Аэрофлот
В Челябинске прилетевший из Москвы самолет застрял в сугробе на ВПП
"Аэрофлот": прилетевший из Москвы самолет уперся в сугроб в аэропорту Челябинска