https://ria.ru/20231226/samolet-1918093199.html

В Челябинске прилетевший из Москвы самолет застрял в сугробе на ВПП

В Челябинске прилетевший из Москвы самолет застрял в сугробе на ВПП - РИА Новости, 26.12.2023

В Челябинске прилетевший из Москвы самолет застрял в сугробе на ВПП

Самолет "Аэрофлота", прилетевший из Москвы, во время руления в аэропорту Челябинска уперся в сугроб из-за плохой уборки снега, сообщила пресс-служба перевозчика РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:40

2023-12-26T09:40

2023-12-26T09:40

происшествия

москва

челябинск

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/83/1561868399_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_6981cda1ea3fad2c255580511e62496e.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", прилетевший из Москвы, во время руления в аэропорту Челябинска уперся в сугроб из-за плохой уборки снега, сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале. Речь идет о рейсе SU1532 Москва – Челябинск, который выполнялся во вторник. "Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы. Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб, при этом пределы рулежной дорожки не покинуло", - говорится в сообщении. Экипаж запросил буксировочный тягач. Самолет был осмотрен инженерно-техническим персоналом. "В 9.45 по местному времени воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231223/samolet-1917636320.html

москва

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, челябинск, аэрофлот