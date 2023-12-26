https://ria.ru/20231226/rozysk-1918112414.html
Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск
Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023
Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск
Мультипликатор и автор анимационных фильмов Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:08
2023-12-26T11:08
2023-12-26T11:09
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Мультипликатор и автор анимационных фильмов Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ."Мунтян Павел Андреевич. 11.6.1978. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче.На прошлой неделе Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.В апреле Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231226/kuvaev-1918102278.html
https://ria.ru/20231222/rozysk-1917471741.html
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россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск
МВД объявило в розыск создателя мультфильма Mr. Freeman Павла Мунтяна