https://ria.ru/20231226/rozysk-1918112414.html

Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск

Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023

Создателя мультфильма Mr. Freeman объявили в розыск

Мультипликатор и автор анимационных фильмов Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:08

2023-12-26T11:08

2023-12-26T11:09

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916790595_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0826c6db0e12027e540adec0ec048e02.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Мультипликатор и автор анимационных фильмов Mr. Freeman Павел Мунтян* объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ."Мунтян Павел Андреевич. 11.6.1978. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче.На прошлой неделе Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.В апреле Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231226/kuvaev-1918102278.html

https://ria.ru/20231222/rozysk-1917471741.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)