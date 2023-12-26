https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918319287.html
Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году
Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023
Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году
Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T20:36
2023-12-26T20:36
2023-12-26T20:44
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
космос - риа наука
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747355173_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f127629153021f6ad3efacda0218d0ca.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24". "Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 миллиарда", - сказал Борисов.Абсолютные цифры он не назвал. "Год был непростой, но самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет. <...> В этом году окончательные итоги мы еще подведем, но надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную"", - добавил глава "Роскосмоса".По его словам, в 2022 году удалось снизить убыток до 17,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231226/sputniki-1918314533.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747355173_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_1c273fb0a3c2db84b2a71d0cd672399b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий борисов (роскосмос), роскосмос, космос - риа наука, технологии
Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Космос - РИА Наука, Технологии
Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году
Борисов: консолидированная выручка "Роскосмоса" выросла на 24 миллиарда рублей
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью
телеканалу "Россия-24".
"Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 миллиарда", - сказал Борисов.
Абсолютные цифры он не назвал.
"Год был непростой, но самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет. <...> В этом году окончательные итоги мы еще подведем, но надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную"", - добавил глава "Роскосмоса".
По его словам, в 2022 году удалось снизить убыток до 17,3 миллиарда рублей.
Борисов рассказал о производстве спутников для российской группировки