https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918319287.html

Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году

Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023

Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году

Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:36

2023-12-26T20:36

2023-12-26T20:44

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24". "Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 миллиарда", - сказал Борисов.Абсолютные цифры он не назвал. "Год был непростой, но самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет. <...> В этом году окончательные итоги мы еще подведем, но надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную"", - добавил глава "Роскосмоса".По его словам, в 2022 году удалось снизить убыток до 17,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231226/sputniki-1918314533.html

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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, космос - риа наука, технологии