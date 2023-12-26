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Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023
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20:36 26.12.2023 (обновлено: 20:44 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918319287.html
Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году
Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2023
Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году
Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T20:36
2023-12-26T20:44
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24". "Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 миллиарда", - сказал Борисов.Абсолютные цифры он не назвал. "Год был непростой, но самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет. &lt;...&gt; В этом году окончательные итоги мы еще подведем, но надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную"", - добавил глава "Роскосмоса".По его словам, в 2022 году удалось снизить убыток до 17,3 миллиарда рублей.
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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, космос - риа наука, технологии
Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Космос - РИА Наука, Технологии
Борисов заявил о росте выручки "Роскосмоса" в 2023 году

Борисов: консолидированная выручка "Роскосмоса" выросла на 24 миллиарда рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители у стенда госкорпорации "Роскосмос"
Посетители у стенда госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2023 году выросла на 24 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".
"Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 миллиарда", - сказал Борисов.
Абсолютные цифры он не назвал.
"Год был непростой, но самое главное, что, я надеюсь, мы переломили все негативные тенденции, которые сопровождали отрасль несколько лет. <...> В этом году окончательные итоги мы еще подведем, но надеюсь, что в ближайшие несколько лет, два-три года, мы сумеем вывести отрасль на безубыточную, прибыльную"", - добавил глава "Роскосмоса".
По его словам, в 2022 году удалось снизить убыток до 17,3 миллиарда рублей.
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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