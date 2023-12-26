https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918318357.html

"Роскосмос" рассмотрит идею строительства станций "Луна-27", заявил Борисов

"Роскосмос" рассмотрит идею строительства станций "Луна-27", заявил Борисов - РИА Новости, 26.12.2023

"Роскосмос" рассмотрит идею строительства станций "Луна-27", заявил Борисов

Российская академия наук предложила изготовить и отправить на Луну два аппарата "Луна-27" с шифрами "а" и "б", а не один, "Роскосмос" рассматривает это... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:28

2023-12-26T20:28

2023-12-26T20:56

наука

космос - риа наука

луна

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

российская академия наук

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская академия наук предложила изготовить и отправить на Луну два аппарата "Луна-27" с шифрами "а" и "б", а не один, "Роскосмос" рассматривает это предложение, чтобы определиться с финансированием, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Академия наук вышла с предложением сделать два спутника "Луна-27а" и "Луна-27б" для надёжности и для гарантированного выполнения этой миссии", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы сейчас рассматриваем их предложение, но тем не менее, 2028 год в сроках стоит. В зависимости от выбора, один или два спутника "Луны-27", мы определимся по финансам", - добавил он.Станция "Луна-25", запущенная с космодрома Восточный 11 августа, из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны 19 августа. Двигатель при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84. Аварийная комиссия назвала наиболее вероятной причиной нештатное функционирование бортового комплекса управления. Блок акселерометров в приборе "БИУС-Л" (блок измерения угловых скоростей) не включился "из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором".Следующие по плану - орбитальная станция "Луна-26", запуск которой запланирован на 2027 год, и посадочная "Луна-27", которая полетит в 2028 году.

https://ria.ru/20231120/statistika-1910467203.html

https://ria.ru/20231226/kosmos-1918209493.html

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космос - риа наука, луна, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российская академия наук