https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918317788.html
"Роскосмос" потерял 180 миллиардов рублей из-за недружественных стран
"Роскосмос" потерял 180 миллиардов рублей из-за недружественных стран - РИА Новости, 26.12.2023
"Роскосмос" потерял 180 миллиардов рублей из-за недружественных стран
Портфель контрактов "Роскосмоса" составлял 230 миллиардов рублей, 180 из них были потеряны после отказа недружественных стран от сотрудничества, сообщил глава... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T20:24
2023-12-26T20:24
2023-12-26T20:24
наука
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747355173_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f127629153021f6ad3efacda0218d0ca.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Портфель контрактов "Роскосмоса" составлял 230 миллиардов рублей, 180 из них были потеряны после отказа недружественных стран от сотрудничества, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов. "Мы потеряли большой объем экспорта. Из 230 миллиардов контрактов 180 миллиардов приходилось на так называемые недружественные страны", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, к этому относились поставки двигателей и пусковые услуги.
https://ria.ru/20231226/kosmos-1918209493.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747355173_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_1c273fb0a3c2db84b2a71d0cd672399b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
"Роскосмос" потерял 180 миллиардов рублей из-за недружественных стран
Борисов: "Роскосмос" потерял 180 миллиардов рублей из-за недружественных стран