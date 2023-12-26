https://ria.ru/20231226/roskosmos-1918317788.html

"Роскосмос" потерял 180 миллиардов рублей из-за недружественных стран

"Роскосмос" потерял 180 миллиардов рублей из-за недружественных стран - РИА Новости, 26.12.2023

"Роскосмос" потерял 180 миллиардов рублей из-за недружественных стран

Портфель контрактов "Роскосмоса" составлял 230 миллиардов рублей, 180 из них были потеряны после отказа недружественных стран от сотрудничества, сообщил глава... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:24

2023-12-26T20:24

2023-12-26T20:24

наука

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Портфель контрактов "Роскосмоса" составлял 230 миллиардов рублей, 180 из них были потеряны после отказа недружественных стран от сотрудничества, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов. "Мы потеряли большой объем экспорта. Из 230 миллиардов контрактов 180 миллиардов приходилось на так называемые недружественные страны", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, к этому относились поставки двигателей и пусковые услуги.

https://ria.ru/20231226/kosmos-1918209493.html

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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос