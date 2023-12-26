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Благотворительная организация наказала Ришара из-за поддержки Депардье - РИА Новости, 26.12.2023
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Шоубиз
 
17:49 26.12.2023 (обновлено: 21:13 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/rishar-1918262220.html
Благотворительная организация наказала Ришара из-за поддержки Депардье
Благотворительная организация наказала Ришара из-за поддержки Депардье - РИА Новости, 26.12.2023
Благотворительная организация наказала Ришара из-за поддержки Депардье
Французского актера Пьера Ришара лишили статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям-жертвам насилия, после того как он... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:49
2023-12-26T21:13
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Французского актера Пьера Ришара лишили статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям-жертвам насилия, после того как он заступился за своего коллегу Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщает газета Parisien. Ранее пятьдесят деятелей культуры, в том числе Пьер Ришар, а также модель и певица Карла Бруни, в совместном письме выступили в защиту Депардье, осуждая "обрушившееся на него линчевание" и напоминая о презумпции невиновности. "Пьер Ришар был с нами на протяжении трех лет. Однако, поскольку мы всегда были и будем на стороне жертв и поскольку открытое письмо в поддержку Жерара Депардье, которое он подписал, является неподобающим, Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров ассоциации Les Papillons", — приводит издание заявление основателя организации Лорана Буайе. Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что поведение Депардье позорит страну. Позднее она также сообщила, что обсудила ситуацию с великим канцлером ордена почетного легиона и что совет ордена начнет дисциплинарную процедуру для обсуждения возможного лишения Депардье высшей награды Франции. В начале декабря был опубликован репортаж телеканала France 2, в котором актриса Элен Даррас рассказала о сексуальных домогательствах со стороны актера во время работы над фильмом "Диско" в 2007 году. Актриса подала жалобу в прокуратуру, которая решает, какой ход дать делу, поскольку срок давности преступления истек. Кроме того, в материале показаны уничижительные высказывания Депардье в отношении женщин, сказанные им во время съемок в Северной Корее в 2018 году. После этого актер подвергся новой волне критики со стороны представителей французского кинематографа и СМИ. В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. Актер, который отмечает свой 75-летний юбилей в декабре, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
https://ria.ru/20231218/deparde-1916400274.html
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новости шоу-бизнеса, новости культуры, жерар депардье, пьер ришар, франция, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры, Жерар Депардье, Пьер Ришар, Франция, Знаменитости
Благотворительная организация наказала Ришара из-за поддержки Депардье

Заступившегося за Депардье Ришара лишили статуса амбассадора Les Papillons

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПьер Ришар на улицах Владивостока 12 сентября
Пьер Ришар на улицах Владивостока 12 сентября - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Французского актера Пьера Ришара лишили статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям-жертвам насилия, после того как он заступился за своего коллегу Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщает газета Parisien.
Ранее пятьдесят деятелей культуры, в том числе Пьер Ришар, а также модель и певица Карла Бруни, в совместном письме выступили в защиту Депардье, осуждая "обрушившееся на него линчевание" и напоминая о презумпции невиновности.
«
"Пьер Ришар был с нами на протяжении трех лет. Однако, поскольку мы всегда были и будем на стороне жертв и поскольку открытое письмо в поддержку Жерара Депардье, которое он подписал, является неподобающим, Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров ассоциации Les Papillons", — приводит издание заявление основателя организации Лорана Буайе.
Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что поведение Депардье позорит страну. Позднее она также сообщила, что обсудила ситуацию с великим канцлером ордена почетного легиона и что совет ордена начнет дисциплинарную процедуру для обсуждения возможного лишения Депардье высшей награды Франции.
В начале декабря был опубликован репортаж телеканала France 2, в котором актриса Элен Даррас рассказала о сексуальных домогательствах со стороны актера во время работы над фильмом "Диско" в 2007 году.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Семья Депардье отреагировала на обвинения в домогательствах в адрес актера
18 декабря, 09:39
Актриса подала жалобу в прокуратуру, которая решает, какой ход дать делу, поскольку срок давности преступления истек. Кроме того, в материале показаны уничижительные высказывания Депардье в отношении женщин, сказанные им во время съемок в Северной Корее в 2018 году.
После этого актер подвергся новой волне критики со стороны представителей французского кинематографа и СМИ.
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну.
В апреле онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Актер, который отмечает свой 75-летний юбилей в декабре, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаНовости культурыЖерар ДепардьеПьер РишарФранцияЗнаменитости
 
 
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