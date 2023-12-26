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В Сургутском районе Югры потратили более 240 млн рублей на ремонты дорог - РИА Новости, 27.12.2023
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:15 26.12.2023 (обновлено: 09:22 27.12.2023)
https://ria.ru/20231226/remont-1918367269.html
В Сургутском районе Югры потратили более 240 млн рублей на ремонты дорог
В Сургутском районе Югры потратили более 240 млн рублей на ремонты дорог - РИА Новости, 27.12.2023
В Сургутском районе Югры потратили более 240 млн рублей на ремонты дорог
Более 240 миллионов рублей в 2023 году направили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство и капитальный ремонт... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-26T14:15
2023-12-27T09:22
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Более 240 миллионов рублей в 2023 году направили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство и капитальный ремонт дорог, сообщил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой."По дорогам неплохие показатели за этот год – более 240 миллионов рублей, если посчитать и капстрой, и капитальный ремонт. В Солнечном три дороги, на федеральной трассе из Сургута до городского поселения Барсово три километра дорог отремонтировали, освещение поставили. В Угуте пять дорог отремонтировали, в Высоком Мысе построили более двух километров дорог, 90 участков индивидуального жилищного строительства обеспечили дорогами", - сказал Трубецкой.В общей сложности, за строительный сезон 2023 года на территории городских и сельских Сургутского района проведен капитальный ремонт более пяти километров дорог площадью свыше 38 тысяч квадратных метров. По данным администрации, ежегодно из бюджета муниципалитета предусматриваются средства в размере 200 миллионов рублей на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту дорог.Ранее Трубецкой сообщал, что власти Сургутского района с 2023 до 2025 год планируют вложить в капитальный ремонт дорог около 600 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231226/yugra-1918164043.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ

В Сургутском районе Югры потратили более 240 млн рублей на ремонты дорог

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Более 240 миллионов рублей в 2023 году направили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство и капитальный ремонт дорог, сообщил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"По дорогам неплохие показатели за этот год – более 240 миллионов рублей, если посчитать и капстрой, и капитальный ремонт. В Солнечном три дороги, на федеральной трассе из Сургута до городского поселения Барсово три километра дорог отремонтировали, освещение поставили. В Угуте пять дорог отремонтировали, в Высоком Мысе построили более двух километров дорог, 90 участков индивидуального жилищного строительства обеспечили дорогами", - сказал Трубецкой.
В общей сложности, за строительный сезон 2023 года на территории городских и сельских Сургутского района проведен капитальный ремонт более пяти километров дорог площадью свыше 38 тысяч квадратных метров. По данным администрации, ежегодно из бюджета муниципалитета предусматриваются средства в размере 200 миллионов рублей на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту дорог.
Ранее Трубецкой сообщал, что власти Сургутского района с 2023 до 2025 год планируют вложить в капитальный ремонт дорог около 600 миллионов рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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