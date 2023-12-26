https://ria.ru/20231226/remont-1918367269.html

В Сургутском районе Югры потратили более 240 млн рублей на ремонты дорог

В Сургутском районе Югры потратили более 240 млн рублей на ремонты дорог - РИА Новости, 27.12.2023

В Сургутском районе Югры потратили более 240 млн рублей на ремонты дорог

Более 240 миллионов рублей в 2023 году направили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство и капитальный ремонт... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-26T14:15

2023-12-26T14:15

2023-12-27T09:22

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Более 240 миллионов рублей в 2023 году направили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство и капитальный ремонт дорог, сообщил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой."По дорогам неплохие показатели за этот год – более 240 миллионов рублей, если посчитать и капстрой, и капитальный ремонт. В Солнечном три дороги, на федеральной трассе из Сургута до городского поселения Барсово три километра дорог отремонтировали, освещение поставили. В Угуте пять дорог отремонтировали, в Высоком Мысе построили более двух километров дорог, 90 участков индивидуального жилищного строительства обеспечили дорогами", - сказал Трубецкой.В общей сложности, за строительный сезон 2023 года на территории городских и сельских Сургутского района проведен капитальный ремонт более пяти километров дорог площадью свыше 38 тысяч квадратных метров. По данным администрации, ежегодно из бюджета муниципалитета предусматриваются средства в размере 200 миллионов рублей на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту дорог.Ранее Трубецкой сообщал, что власти Сургутского района с 2023 до 2025 год планируют вложить в капитальный ремонт дорог около 600 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231226/yugra-1918164043.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ