Губернатор Мурманской области вспомнил "Слово пацана" перед госсоветом
Чибис: отраженная в "Слово пацана" реальность показала важность роли наставника
© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Реальность, отраженная в сериале "Слово пацана", показала важность роли наставника для развития страны, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Во вторник в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника" с участием глав субъектов России, представителей администрации президента РФ, членов правительства, экспертов. Выработанные по итогам обсуждения предложения рассмотрят на заседании Государственного Совета РФ.
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"Всем известен нашумевший сериал "Слово пацана", и в этом контексте вспоминая те годы, которые пережила страна, и ту реальность, которая была, которую мы ещё раз увидели в рамках этого кино, мы ещё раз должны чётко понимать, что тема наставника для того, чтобы страна развивалась, для того, чтобы у ребят были правильные мотивации, абсолютно чёткие нравственные и профессиональные ориентиры, конечно, принципиально важна", - сказал Чибис журналистам.
Он отметил, что как никогда важно сегодня для нашей страны, для подрастающих поколений и то, что сегодня делает государство, то, что сегодня делают в регионах и на федеральном уровне для развития роли педагога-наставника, и эту работу, по его словам, нужно очень активно продолжать.