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Губернатор Мурманской области вспомнил "Слово пацана" перед госсоветом - РИА Новости, 26.12.2023
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14:14 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/realnost-1918178881.html
Губернатор Мурманской области вспомнил "Слово пацана" перед госсоветом
Губернатор Мурманской области вспомнил "Слово пацана" перед госсоветом - РИА Новости, 26.12.2023
Губернатор Мурманской области вспомнил "Слово пацана" перед госсоветом
Реальность, отраженная в сериале "Слово пацана", показала важность роли наставника для развития страны, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:14
2023-12-26T14:14
общество
россия
мурманская область
москва
андрей чибис
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Реальность, отраженная в сериале "Слово пацана", показала важность роли наставника для развития страны, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Во вторник в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника" с участием глав субъектов России, представителей администрации президента РФ, членов правительства, экспертов. Выработанные по итогам обсуждения предложения рассмотрят на заседании Государственного Совета РФ. "Всем известен нашумевший сериал "Слово пацана", и в этом контексте вспоминая те годы, которые пережила страна, и ту реальность, которая была, которую мы ещё раз увидели в рамках этого кино, мы ещё раз должны чётко понимать, что тема наставника для того, чтобы страна развивалась, для того, чтобы у ребят были правильные мотивации, абсолютно чёткие нравственные и профессиональные ориентиры, конечно, принципиально важна", - сказал Чибис журналистам. Он отметил, что как никогда важно сегодня для нашей страны, для подрастающих поколений и то, что сегодня делает государство, то, что сегодня делают в регионах и на федеральном уровне для развития роли педагога-наставника, и эту работу, по его словам, нужно очень активно продолжать.
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общество, россия, мурманская область, москва, андрей чибис
Общество, Россия, Мурманская область, Москва, Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области вспомнил "Слово пацана" перед госсоветом

Чибис: отраженная в "Слово пацана" реальность показала важность роли наставника

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Реальность, отраженная в сериале "Слово пацана", показала важность роли наставника для развития страны, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Во вторник в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника" с участием глав субъектов России, представителей администрации президента РФ, членов правительства, экспертов. Выработанные по итогам обсуждения предложения рассмотрят на заседании Государственного Совета РФ.
«
"Всем известен нашумевший сериал "Слово пацана", и в этом контексте вспоминая те годы, которые пережила страна, и ту реальность, которая была, которую мы ещё раз увидели в рамках этого кино, мы ещё раз должны чётко понимать, что тема наставника для того, чтобы страна развивалась, для того, чтобы у ребят были правильные мотивации, абсолютно чёткие нравственные и профессиональные ориентиры, конечно, принципиально важна", - сказал Чибис журналистам.
Он отметил, что как никогда важно сегодня для нашей страны, для подрастающих поколений и то, что сегодня делает государство, то, что сегодня делают в регионах и на федеральном уровне для развития роли педагога-наставника, и эту работу, по его словам, нужно очень активно продолжать.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
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ОбществоРоссияМурманская областьМоскваАндрей Чибис
 
 
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