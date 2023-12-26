Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области создадут 1,1 тысячи рабочих мест по инвестпроектам - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
 
18:09 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/rabochie_mesta-1918273770.html
В Ульяновской области создадут 1,1 тысячи рабочих мест по инвестпроектам
В Ульяновской области создадут 1,1 тысячи рабочих мест по инвестпроектам - РИА Новости, 26.12.2023
В Ульяновской области создадут 1,1 тысячи рабочих мест по инвестпроектам
Для жителей Ульяновской области будет создано 1,1 тысячи новых рабочих мест благодаря реализованным в 2023 году и завершающимся инвестпроектам, сообщает... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:09
2023-12-26T18:09
ульяновская область
ульяновская область
алексей русских
экономика
инвестиции
работа
логистика
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915039922_0:0:3440:1935_1920x0_80_0_0_bb62f8bf9e8fc25f775950f2665fe8de.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Для жителей Ульяновской области будет создано 1,1 тысячи новых рабочих мест благодаря реализованным в 2023 году и завершающимся инвестпроектам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области. "2023 год был сложным, экономика региона продолжала ощущать последствия санкционного давления, но и успешным одновременно – нам удалось перенастроить инвестиционную политику. В кратчайшие сроки мы сумели помочь инвесторам перестроить логику работы в условиях новой экономической реальности. Совместными усилиями восстановили логистические цепочки по критическим направлениям поставок комплектующих и сырья", - приводит пресс-служба слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Он добавил, что регион сумел своевременно встроиться в федеральную работу, направленную на поддержку системообразующих отраслей и предприятий. "Полностью решили судьбу брошенных предприятий – приходят новые собственники, заключены новые договоры на обоюдовыгодных условиях", — подчеркнул глава региона. По информации Корпорации развития Ульяновской области, по итогам 2023 года завершена реализация 10 инвестпроектов, заканчивается строительство еще семи объектов – они будут сданы в первом-втором кварталах 2024 года. Суммарный объем инвестиций по ним составляет более 14 миллиардов рублей, на них создается 1,1 тысячи рабочих мест для жителей региона. "2023 год стал для экономики годом масштабных внутренних инвестиций. Впервые одновременно крупнейшие предприятия региона такие, как ДААЗ, УКБП, УАЗ приняли решение об инвестировании миллиардов рублей в развитие. При этом мы видим и интерес внешнего инвестора к развитию в Ульяновской области", - отметила первый заместитель председателя правительства региона Марина Алексеева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что за год было получено свыше 80 заявок на подбор инвестплощадок на территории региона, более половины которых содержали запрос на подбор готовых производственных корпусов. "Со своей стороны, видя сохраняющуюся тенденцию на рост спроса на готовые площади, наращиваем объемы вложений в инфраструктуру", - добавила Алексеева. Так, в этом году началось строительство производственных корпусов площадью девять тысяч квадратных метров для субъектов МСП в индустриальном парке "Заволжье" и на территории опережающего развития "Инза". Создаются дополнительные площади в Димитровградском индустриальном парке "Мастер" для действующих и потенциальных резидентов. Как отметил генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин, по итогам 2023 года также заключены 11 инвестиционных соглашений о реализации новых проектов на территории Ульяновской области. Объем вложений составит более 15 миллиардов рублей, будет создано еще 2,5 тысячи новых рабочих мест.
https://ria.ru/20231218/molokozavod-1916558603.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915039922_398:0:2978:1935_1920x0_80_0_0_f8b72c44489c7809abdeffe3966da7b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновская область, алексей русских, экономика, инвестиции, работа, логистика, производство
Ульяновская область, Ульяновская область, Алексей Русских, Экономика, Инвестиции, Работа, Логистика, Производство

В Ульяновской области создадут 1,1 тысячи рабочих мест по инвестпроектам

© iStock.com / gorodenkoffРабочий на заводе
Рабочий на заводе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Для жителей Ульяновской области будет создано 1,1 тысячи новых рабочих мест благодаря реализованным в 2023 году и завершающимся инвестпроектам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.
"2023 год был сложным, экономика региона продолжала ощущать последствия санкционного давления, но и успешным одновременно – нам удалось перенастроить инвестиционную политику. В кратчайшие сроки мы сумели помочь инвесторам перестроить логику работы в условиях новой экономической реальности. Совместными усилиями восстановили логистические цепочки по критическим направлениям поставок комплектующих и сырья", - приводит пресс-служба слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских.
Он добавил, что регион сумел своевременно встроиться в федеральную работу, направленную на поддержку системообразующих отраслей и предприятий.
"Полностью решили судьбу брошенных предприятий – приходят новые собственники, заключены новые договоры на обоюдовыгодных условиях", — подчеркнул глава региона.
По информации Корпорации развития Ульяновской области, по итогам 2023 года завершена реализация 10 инвестпроектов, заканчивается строительство еще семи объектов – они будут сданы в первом-втором кварталах 2024 года. Суммарный объем инвестиций по ним составляет более 14 миллиардов рублей, на них создается 1,1 тысячи рабочих мест для жителей региона.
Линия розлива и упаковки молока - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Более 24 млн рублей получат ульяновские молокозаводы из бюджета России
18 декабря, 17:34
"2023 год стал для экономики годом масштабных внутренних инвестиций. Впервые одновременно крупнейшие предприятия региона такие, как ДААЗ, УКБП, УАЗ приняли решение об инвестировании миллиардов рублей в развитие. При этом мы видим и интерес внешнего инвестора к развитию в Ульяновской области", - отметила первый заместитель председателя правительства региона Марина Алексеева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что за год было получено свыше 80 заявок на подбор инвестплощадок на территории региона, более половины которых содержали запрос на подбор готовых производственных корпусов.
"Со своей стороны, видя сохраняющуюся тенденцию на рост спроса на готовые площади, наращиваем объемы вложений в инфраструктуру", - добавила Алексеева.
Так, в этом году началось строительство производственных корпусов площадью девять тысяч квадратных метров для субъектов МСП в индустриальном парке "Заволжье" и на территории опережающего развития "Инза". Создаются дополнительные площади в Димитровградском индустриальном парке "Мастер" для действующих и потенциальных резидентов.
Как отметил генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин, по итогам 2023 года также заключены 11 инвестиционных соглашений о реализации новых проектов на территории Ульяновской области. Объем вложений составит более 15 миллиардов рублей, будет создано еще 2,5 тысячи новых рабочих мест.
 
Ульяновская областьУльяновская областьАлексей РусскихЭкономикаИнвестицииРаботаЛогистикаПроизводство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала