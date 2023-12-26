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В Ульяновской области создадут 1,1 тысячи рабочих мест по инвестпроектам

В Ульяновской области создадут 1,1 тысячи рабочих мест по инвестпроектам - РИА Новости, 26.12.2023

В Ульяновской области создадут 1,1 тысячи рабочих мест по инвестпроектам

Для жителей Ульяновской области будет создано 1,1 тысячи новых рабочих мест благодаря реализованным в 2023 году и завершающимся инвестпроектам, сообщает... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:09

2023-12-26T18:09

2023-12-26T18:09

ульяновская область

ульяновская область

алексей русских

экономика

инвестиции

работа

логистика

производство

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Для жителей Ульяновской области будет создано 1,1 тысячи новых рабочих мест благодаря реализованным в 2023 году и завершающимся инвестпроектам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области. "2023 год был сложным, экономика региона продолжала ощущать последствия санкционного давления, но и успешным одновременно – нам удалось перенастроить инвестиционную политику. В кратчайшие сроки мы сумели помочь инвесторам перестроить логику работы в условиях новой экономической реальности. Совместными усилиями восстановили логистические цепочки по критическим направлениям поставок комплектующих и сырья", - приводит пресс-служба слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Он добавил, что регион сумел своевременно встроиться в федеральную работу, направленную на поддержку системообразующих отраслей и предприятий. "Полностью решили судьбу брошенных предприятий – приходят новые собственники, заключены новые договоры на обоюдовыгодных условиях", — подчеркнул глава региона. По информации Корпорации развития Ульяновской области, по итогам 2023 года завершена реализация 10 инвестпроектов, заканчивается строительство еще семи объектов – они будут сданы в первом-втором кварталах 2024 года. Суммарный объем инвестиций по ним составляет более 14 миллиардов рублей, на них создается 1,1 тысячи рабочих мест для жителей региона. "2023 год стал для экономики годом масштабных внутренних инвестиций. Впервые одновременно крупнейшие предприятия региона такие, как ДААЗ, УКБП, УАЗ приняли решение об инвестировании миллиардов рублей в развитие. При этом мы видим и интерес внешнего инвестора к развитию в Ульяновской области", - отметила первый заместитель председателя правительства региона Марина Алексеева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что за год было получено свыше 80 заявок на подбор инвестплощадок на территории региона, более половины которых содержали запрос на подбор готовых производственных корпусов. "Со своей стороны, видя сохраняющуюся тенденцию на рост спроса на готовые площади, наращиваем объемы вложений в инфраструктуру", - добавила Алексеева. Так, в этом году началось строительство производственных корпусов площадью девять тысяч квадратных метров для субъектов МСП в индустриальном парке "Заволжье" и на территории опережающего развития "Инза". Создаются дополнительные площади в Димитровградском индустриальном парке "Мастер" для действующих и потенциальных резидентов. Как отметил генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин, по итогам 2023 года также заключены 11 инвестиционных соглашений о реализации новых проектов на территории Ульяновской области. Объем вложений составит более 15 миллиардов рублей, будет создано еще 2,5 тысячи новых рабочих мест.

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ульяновская область, алексей русских, экономика, инвестиции, работа, логистика, производство