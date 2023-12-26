https://ria.ru/20231226/putin-1918337819.html

Путин провел встречу с Миллером

Путин провел встречу с Миллером - РИА Новости, 27.12.2023

Путин провел встречу с Миллером

Первая половина декабря в России выдалась холодной, "Газпром" в полной мере удовлетворил все потребности в газе, заявил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-26T23:55

2023-12-26T23:55

2023-12-27T00:06

россия

газпром

экономика

владимир путин

алексей миллер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577317528_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_97c110299be386488e9e2f64c494c134.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Первая половина декабря в России выдалась холодной, "Газпром" в полной мере удовлетворил все потребности в газе, заявил глава компании Алексей Миллер."Страна прошла первый зимний пик. Первая половина декабря в зоне Единой системы газоснабжения в России выдалась холодной. Целая неделя была вообще во многих регионах России с аномально холодными температурами, и надо отметить, что "Газпром" в полном объеме удовлетворил все заявки, все потребности", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20231224/gaz-1917761640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, газпром, экономика, владимир путин, алексей миллер