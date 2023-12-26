https://ria.ru/20231226/putin-1918337819.html
Путин провел встречу с Миллером
Путин провел встречу с Миллером - РИА Новости, 27.12.2023
Путин провел встречу с Миллером
Первая половина декабря в России выдалась холодной, "Газпром" в полной мере удовлетворил все потребности в газе, заявил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-26T23:55
2023-12-26T23:55
2023-12-27T00:06
россия
газпром
экономика
владимир путин
алексей миллер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Первая половина декабря в России выдалась холодной, "Газпром" в полной мере удовлетворил все потребности в газе, заявил глава компании Алексей Миллер."Страна прошла первый зимний пик. Первая половина декабря в зоне Единой системы газоснабжения в России выдалась холодной. Целая неделя была вообще во многих регионах России с аномально холодными температурами, и надо отметить, что "Газпром" в полном объеме удовлетворил все заявки, все потребности", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20231224/gaz-1917761640.html
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россия, газпром, экономика, владимир путин, алексей миллер
Россия, Газпром, Экономика, Владимир Путин, Алексей Миллер
Путин провел встречу с Миллером
Миллер заявил Путину, что "Газпром" удовлетворил потребности в газе в декабре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Первая половина декабря в России выдалась холодной, "Газпром" в полной мере удовлетворил все потребности в газе, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Страна прошла первый зимний пик. Первая половина декабря в зоне Единой системы газоснабжения в России выдалась холодной. Целая неделя была вообще во многих регионах России с аномально холодными температурами, и надо отметить, что "Газпром" в полном объеме удовлетворил все заявки, все потребности", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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