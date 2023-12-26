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Путин провел встречу с Миллером - РИА Новости, 27.12.2023
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23:55 26.12.2023 (обновлено: 00:06 27.12.2023)
https://ria.ru/20231226/putin-1918337819.html
Путин провел встречу с Миллером
Путин провел встречу с Миллером - РИА Новости, 27.12.2023
Путин провел встречу с Миллером
Первая половина декабря в России выдалась холодной, "Газпром" в полной мере удовлетворил все потребности в газе, заявил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-26T23:55
2023-12-27T00:06
россия
газпром
экономика
владимир путин
алексей миллер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Первая половина декабря в России выдалась холодной, "Газпром" в полной мере удовлетворил все потребности в газе, заявил глава компании Алексей Миллер."Страна прошла первый зимний пик. Первая половина декабря в зоне Единой системы газоснабжения в России выдалась холодной. Целая неделя была вообще во многих регионах России с аномально холодными температурами, и надо отметить, что "Газпром" в полном объеме удовлетворил все заявки, все потребности", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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россия, газпром, экономика, владимир путин, алексей миллер
Россия, Газпром, Экономика, Владимир Путин, Алексей Миллер
Путин провел встречу с Миллером

Миллер заявил Путину, что "Газпром" удовлетворил потребности в газе в декабре

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером
Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Первая половина декабря в России выдалась холодной, "Газпром" в полной мере удовлетворил все потребности в газе, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Страна прошла первый зимний пик. Первая половина декабря в зоне Единой системы газоснабжения в России выдалась холодной. Целая неделя была вообще во многих регионах России с аномально холодными температурами, и надо отметить, что "Газпром" в полном объеме удовлетворил все заявки, все потребности", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
24 декабря, 14:31
 
РоссияГазпромЭкономикаВладимир ПутинАлексей Миллер
 
 
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