https://ria.ru/20231226/putin-1918307712.html

Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом

Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023

Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит Содружества, с Новым годом. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:15

2023-12-26T19:15

2023-12-26T19:16

снг

владимир путин

новый год

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит Содружества, с Новым годом. "Хочу сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а также пожелать вам и вашим родным и близким, всем гражданам, живущим на пространстве СНГ, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания", - пожелал российский лидер. Он подчеркнул, что первоочередной задачей российского председательства видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран СНГ, а также развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве Содружества. "В этом контексте настроены на самую плотную работу", - подытожил он.

https://ria.ru/20231226/putin-1918293225.html

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снг, владимир путин, новый год, россия