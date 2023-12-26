https://ria.ru/20231226/putin-1918307712.html
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит Содружества, с Новым годом. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:15
2023-12-26T19:15
2023-12-26T19:16
снг
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит Содружества, с Новым годом. "Хочу сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а также пожелать вам и вашим родным и близким, всем гражданам, живущим на пространстве СНГ, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания", - пожелал российский лидер. Он подчеркнул, что первоочередной задачей российского председательства видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран СНГ, а также развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве Содружества. "В этом контексте настроены на самую плотную работу", - подытожил он.
https://ria.ru/20231226/putin-1918293225.html
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снг, владимир путин, новый год, россия
СНГ, Владимир Путин, Новый год, Россия
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом
Путин на неформальном саммите Содружества поздравил лидеров СНГ с Новым годом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит Содружества, с Новым годом.
"Хочу сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а также пожелать вам и вашим родным и близким, всем гражданам, живущим на пространстве СНГ, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания", - пожелал российский лидер.
Он подчеркнул, что первоочередной задачей российского председательства видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран СНГ, а также развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве Содружества. "В этом контексте настроены на самую плотную работу", - подытожил он.
Путин заявил, что активно обсуждал с коллегами по СНГ международные темы