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Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
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19:15 26.12.2023 (обновлено: 19:16 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/putin-1918307712.html
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом - РИА Новости, 26.12.2023
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит Содружества, с Новым годом. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:15
2023-12-26T19:16
снг
владимир путин
новый год
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит Содружества, с Новым годом. "Хочу сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а также пожелать вам и вашим родным и близким, всем гражданам, живущим на пространстве СНГ, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания", - пожелал российский лидер. Он подчеркнул, что первоочередной задачей российского председательства видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран СНГ, а также развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве Содружества. "В этом контексте настроены на самую плотную работу", - подытожил он.
https://ria.ru/20231226/putin-1918293225.html
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снг, владимир путин, новый год, россия
СНГ, Владимир Путин, Новый год, Россия
Путин поздравил лидеров стран СНГ с Новым годом

Путин на неформальном саммите Содружества поздравил лидеров СНГ с Новым годом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНеформальная встреча глав государств-участников СНГ
Неформальная встреча глав государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Неформальная встреча глав государств-участников СНГ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ, собравшихся на неформальный саммит Содружества, с Новым годом.
"Хочу сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым годом, а также пожелать вам и вашим родным и близким, всем гражданам, живущим на пространстве СНГ, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания", - пожелал российский лидер.
Он подчеркнул, что первоочередной задачей российского председательства видит сохранение и укрепление тесных связей между народами стран СНГ, а также развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве Содружества. "В этом контексте настроены на самую плотную работу", - подытожил он.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии встречи глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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