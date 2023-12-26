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Путин и главы государств — участников СНГ посетили музей "Царское Село" - РИА Новости, 26.12.2023
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14:57 26.12.2023 (обновлено: 16:40 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/putin-1918203862.html
Путин и главы государств — участников СНГ посетили музей "Царское Село"
Путин и главы государств — участников СНГ посетили музей "Царское Село" - РИА Новости, 26.12.2023
Путин и главы государств — участников СНГ посетили музей "Царское Село"
Владимир Путин и его коллеги из стран СНГ посетили музей-заповедник "Царское Село" под Петербургом. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:57
2023-12-26T16:40
россия
царское село
владимир путин
антонио вивальди
снг
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ЦАРСКОЕ СЕЛО", 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его коллеги из стран СНГ посетили музей-заповедник "Царское Село" под Петербургом. Посмотрев короткое костюмированное представление на площади перед Екатерининским дворцом, российский лидер и его гости отправились осматривать один из самых посещаемых музеев страны.Экскурсию провели спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и директор "Царского Села" Ольга Таратынова. Они показали лидерам Картинный зал, Белую парадную гостиную, Портретный зал и легендарную Янтарную комнату.После осмотра музея запланирован обед в честь участников встречи.Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит в декабре. Путин пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Гости побывали в музеях-заповедниках "Павловск" и "Царское Село", а также посетят Петергоф. Завершится неформальный саммит беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
https://ria.ru/20231226/gatchina-1918216325.html
https://ria.ru/20231031/tsarskoe_selo-1906465448.html
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Лидеры стран на экскурсии в музее-заповеднике "Царское Село"
Алиев присоединился к коллегам по СНГ, среди которых Пашинян, на экскурсии в Царском Селе. Это первая встреча лидеров Армении и Азербайджана после событий этого года в Карабахе. В первой половине дня президент Азербайджана встречался с Лукашенко и участия в общих мероприятиях не принимал.
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россия, царское село, владимир путин, антонио вивальди, снг
Россия, Царское Село, Владимир Путин, Антонио Вивальди, СНГ
Путин и главы государств — участников СНГ посетили музей "Царское Село"

Путин и лидеры государств — участников СНГ посетили музей "Царское Село"

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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ЦАРСКОЕ СЕЛО", 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его коллеги из стран СНГ посетили музей-заповедник "Царское Село" под Петербургом.
Посмотрев короткое костюмированное представление на площади перед Екатерининским дворцом, российский лидер и его гости отправились осматривать один из самых посещаемых музеев страны.
Деревянный дом в Гатчине - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Путин рассказал коллегам по СНГ о музее-заповеднике в Гатчине
Вчера, 15:37
Экскурсию провели спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и директор "Царского Села" Ольга Таратынова. Они показали лидерам Картинный зал, Белую парадную гостиную, Портретный зал и легендарную Янтарную комнату.
После осмотра музея запланирован обед в честь участников встречи.

На территории Екатерининского и Александровского парков общей площадью более 300 гектаров расположены знаменитые Екатерининский и Александровский дворцы, а также более ста архитектурных сооружений: павильоны, мосты, мраморные скульптуры, экзотические сооружения, отражающие архитектурные эпохи от барокко до историзма.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит в декабре. Путин пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Гости побывали в музеях-заповедниках "Павловск" и "Царское Село", а также посетят Петергоф. Завершится неформальный саммит беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
Музей-заповедник Царское Село - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Музей "Царское Село" в высокий сезон посетили почти три миллиона человек
31 октября, 16:31
 
РоссияЦарское СелоВладимир ПутинАнтонио ВивальдиСНГ
 
 
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