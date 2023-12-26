https://ria.ru/20231226/putin-1918203862.html

Путин и главы государств — участников СНГ посетили музей "Царское Село"

Путин и главы государств — участников СНГ посетили музей "Царское Село" - РИА Новости, 26.12.2023

Путин и главы государств — участников СНГ посетили музей "Царское Село"

Владимир Путин и его коллеги из стран СНГ посетили музей-заповедник "Царское Село" под Петербургом. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:57

2023-12-26T14:57

2023-12-26T16:40

россия

царское село

владимир путин

антонио вивальди

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918226562_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05db4a35defe15495497d4ac52f15e8f.jpg

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ЦАРСКОЕ СЕЛО", 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его коллеги из стран СНГ посетили музей-заповедник "Царское Село" под Петербургом. Посмотрев короткое костюмированное представление на площади перед Екатерининским дворцом, российский лидер и его гости отправились осматривать один из самых посещаемых музеев страны.Экскурсию провели спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и директор "Царского Села" Ольга Таратынова. Они показали лидерам Картинный зал, Белую парадную гостиную, Портретный зал и легендарную Янтарную комнату.После осмотра музея запланирован обед в честь участников встречи.Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит в декабре. Путин пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Гости побывали в музеях-заповедниках "Павловск" и "Царское Село", а также посетят Петергоф. Завершится неформальный саммит беседой в Константиновском дворце в Стрельне.

https://ria.ru/20231226/gatchina-1918216325.html

https://ria.ru/20231031/tsarskoe_selo-1906465448.html

россия

царское село

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лидеры стран на экскурсии в музее-заповеднике "Царское Село" Алиев присоединился к коллегам по СНГ, среди которых Пашинян, на экскурсии в Царском Селе. Это первая встреча лидеров Армении и Азербайджана после событий этого года в Карабахе. В первой половине дня президент Азербайджана встречался с Лукашенко и участия в общих мероприятиях не принимал. 2023-12-26T14:57 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, царское село, владимир путин, антонио вивальди, снг