https://ria.ru/20231226/putin-1918149514.html

Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге

Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.12.2023

Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:16

2023-12-26T13:16

2023-12-26T13:16

санкт-петербург

владимир путин

россия

снг

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Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге.

санкт-петербург

россия

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Путин и главы государств СНГ в музеях на полях саммита в Санкт-Петербурге Путин и главы государств СНГ в музеях на полях саммита в Санкт-Петербурге 2023-12-26T13:16 true PT61M52S

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