https://ria.ru/20231226/putin-1918149514.html
Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге
Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.12.2023
Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:16
2023-12-26T13:16
2023-12-26T13:16
санкт-петербург
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге.
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5
4.7
96
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Путин и главы государств СНГ в музеях на полях саммита в Санкт-Петербурге
Путин и главы государств СНГ в музеях на полях саммита в Санкт-Петербурге
2023-12-26T13:16
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PT61M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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5
4.7
96
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санкт-петербург, владимир путин, россия, снг, видео
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия, СНГ
Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге.
2023-12-26T13:16
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PT61M52S
Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге.