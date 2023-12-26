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Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.12.2023
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13:16 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/putin-1918149514.html
Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге
Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.12.2023
Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:16
2023-12-26T13:16
санкт-петербург
владимир путин
россия
снг
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Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге.
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353
60
353
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Путин и главы государств СНГ в музеях на полях саммита в Санкт-Петербурге
Путин и главы государств СНГ в музеях на полях саммита в Санкт-Петербурге
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санкт-петербург, владимир путин, россия, снг, видео
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия, СНГ
Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге.
2023-12-26T13:16
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Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин и главы государств СНГ на полях саммита в Санкт-Петербурге.
 
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