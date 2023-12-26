https://ria.ru/20231226/puteshestviya-1917970163.html

Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах

Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах - РИА Новости, 26.12.2023

Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах

Самый загруженный день в аэропортах Москвы ожидается 30 декабря, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:13

2023-12-26T03:13

2023-12-26T03:13

туризм

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туризм

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Самый загруженный день в аэропортах Москвы ожидается 30 декабря, сообщает "Авиасейлс".В этот день воздушные гавани посетят на 70 процентов пассажиров больше, чем в среднем в декабрьские дни.Больше всего вылетов в пиковую дату запланировано из Шереметьево — 43 процента от всех рейсов из Москвы. Второй по загруженности аэропорт — Внуково с 31 процентом вылетов. Четверть нагрузки приходится на Домодедово — 24 процента, и два процента — на Жуковский.Чаще всего 30 декабря москвичи направляются в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минводы и Ереван, подсчитали эксперты.

https://ria.ru/20231225/turisty-1917685561.html

москва

жуковский

санкт-петербург

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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