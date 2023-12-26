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Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах
Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах - РИА Новости, 26.12.2023
Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах
Самый загруженный день в аэропортах Москвы ожидается 30 декабря, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:13
2023-12-26T03:13
2023-12-26T03:13
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Самый загруженный день в аэропортах Москвы ожидается 30 декабря, сообщает "Авиасейлс".В этот день воздушные гавани посетят на 70 процентов пассажиров больше, чем в среднем в декабрьские дни.Больше всего вылетов в пиковую дату запланировано из Шереметьево — 43 процента от всех рейсов из Москвы. Второй по загруженности аэропорт — Внуково с 31 процентом вылетов. Четверть нагрузки приходится на Домодедово — 24 процента, и два процента — на Жуковский.Чаще всего 30 декабря москвичи направляются в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минводы и Ереван, подсчитали эксперты.
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РИА Новости
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Эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах
Эксперты назвали 30 декабря самым загруженным днем в аэропортах Москвы