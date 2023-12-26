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В Благовещенске мужчину оштрафовали за организацию проституции - РИА Новости, 26.12.2023
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10:28 26.12.2023 (обновлено: 10:29 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/prostitutsiya-1918103510.html
В Благовещенске мужчину оштрафовали за организацию проституции
В Благовещенске мужчину оштрафовали за организацию проституции - РИА Новости, 26.12.2023
В Благовещенске мужчину оштрафовали за организацию проституции
Благовещенский городской суд признал виновным в организации проституции мужчину, который поставлял девушек для секс-услуг в сауны и гостинцы, ему назначен штраф РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:28
2023-12-26T10:29
происшествия
благовещенск
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек – РИА Новости. Благовещенский городской суд признал виновным в организации проституции мужчину, который поставлял девушек для секс-услуг в сауны и гостинцы, ему назначен штраф 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда. По данным суда, в июне 2021 года 43-летний благовещенец организовал платные услуги сексуального характера. Рекламные визитки он развёз по гостиницам и саунам. Знакомую мужчина привлёк для доставки девушек к месту оказания секс-услуг. Также он нанял диспетчера - для приема заказов от клиентов. Полученные деньги мужчина делил между "работницами" и знакомой, часть оставлял себе, пока его не задержала полиция. "Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Руссу О.В., несудимого, совершившего деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами. Суд признал Руссу виновным в совершении преступления и назначил наказание - штраф в размере 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда. Свою вину подсудимый признал и раскаялся, помогал расследованию. Также суд учёл наличие у него на иждивении малолетнего ребенка-инвалида и оказание благотворительной помощи детскому дому.
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происшествия, благовещенск, благовещенский городской суд
Происшествия, Благовещенск, Благовещенский городской суд
В Благовещенске мужчину оштрафовали за организацию проституции

В Благовещенске мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей за организацию секс-услуг

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек – РИА Новости. Благовещенский городской суд признал виновным в организации проституции мужчину, который поставлял девушек для секс-услуг в сауны и гостинцы, ему назначен штраф 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.
По данным суда, в июне 2021 года 43-летний благовещенец организовал платные услуги сексуального характера. Рекламные визитки он развёз по гостиницам и саунам. Знакомую мужчина привлёк для доставки девушек к месту оказания секс-услуг. Также он нанял диспетчера - для приема заказов от клиентов. Полученные деньги мужчина делил между "работницами" и знакомой, часть оставлял себе, пока его не задержала полиция.
«
"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Руссу О.В., несудимого, совершившего деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами. Суд признал Руссу виновным в совершении преступления и назначил наказание - штраф в размере 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда.
Свою вину подсудимый признал и раскаялся, помогал расследованию. Также суд учёл наличие у него на иждивении малолетнего ребенка-инвалида и оказание благотворительной помощи детскому дому.
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