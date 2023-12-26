https://ria.ru/20231226/prostitutsiya-1918103510.html

В Благовещенске мужчину оштрафовали за организацию проституции

В Благовещенске мужчину оштрафовали за организацию проституции - РИА Новости, 26.12.2023

В Благовещенске мужчину оштрафовали за организацию проституции

Благовещенский городской суд признал виновным в организации проституции мужчину, который поставлял девушек для секс-услуг в сауны и гостинцы, ему назначен штраф РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:28

2023-12-26T10:28

2023-12-26T10:29

происшествия

благовещенск

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек – РИА Новости. Благовещенский городской суд признал виновным в организации проституции мужчину, который поставлял девушек для секс-услуг в сауны и гостинцы, ему назначен штраф 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда. По данным суда, в июне 2021 года 43-летний благовещенец организовал платные услуги сексуального характера. Рекламные визитки он развёз по гостиницам и саунам. Знакомую мужчина привлёк для доставки девушек к месту оказания секс-услуг. Также он нанял диспетчера - для приема заказов от клиентов. Полученные деньги мужчина делил между "работницами" и знакомой, часть оставлял себе, пока его не задержала полиция. "Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Руссу О.В., несудимого, совершившего деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами. Суд признал Руссу виновным в совершении преступления и назначил наказание - штраф в размере 60 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда. Свою вину подсудимый признал и раскаялся, помогал расследованию. Также суд учёл наличие у него на иждивении малолетнего ребенка-инвалида и оказание благотворительной помощи детскому дому.

https://ria.ru/20231103/priamure-1907089218.html

благовещенск

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происшествия, благовещенск, благовещенский городской суд