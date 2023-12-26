https://ria.ru/20231226/professionaly_eksporta-1918138241.html

Сервис "Профессионалы экспорта" обработал более 5 тысяч заявок экспортеров

Сервис "Профессионалы экспорта" обработал более 5 тысяч заявок экспортеров - РИА Новости, 26.12.2023

Сервис "Профессионалы экспорта" обработал более 5 тысяч заявок экспортеров

Сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" в 2023 году успешно обработал более 5 тысяч заявок от российских экспортеров, сообщает... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:35

2023-12-26T12:35

2023-12-26T13:43

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

технологии

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" в 2023 году успешно обработал более 5 тысяч заявок от российских экспортеров, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Более половины от общего числа - заявки от компаний сегмента МСП, которые обратились за услугами с государственной поддержкой, которые оказывают региональные Центры поддержки экспорта", - говорится в сообщении.Уже сегодня на сервисе свои услуги предоставляют более 500 аккредитованных бизнес-партнеров РЭЦ по девяти приоритетным направлениям услуг в сфере внешнеторговой деятельности, используемых на различных этапах экспортного цикла. Если раньше компаниям приходилось искать информацию о подрядчиках для экспортных услуг, их опыте и репутации в различных источниках, то сегодня можно получить все в одном месте - на сервисе "Профессионалы экспорта"."Предоставляя нашим клиентам возможность оформления услуги онлайн, мы создаем равные условия для доступа к экспортным сервисам для компаний любого масштаба и местоположения. Эта стратегия не только повышает оперативность предоставления услуг надежными подрядчиками, но и отражает нашу приверженность к созданию инклюзивной среды, в которой каждая компания может эффективно взаимодействовать с контрагентами, повышая конкурентоспособность и стимулируя экономический рост", - уточнил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.В 2023 году линейку цифровых сервисов с господдержкой от региональных Центров поддержки экспорта пополнили четыре новые услуги: участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, участие в бизнес-миссиях, сертификация товаров для внешних рынков и транспортировка продукции.На фоне стратегической интеграции государственной поддержки и предпринимательских инициатив в сфере развития внешнеэкономической деятельности стоит отметить важный этап: в 2023 году 82 Центра поддержки экспорта активно реализуют меры господдержки и обеспечивают доступ к 12 ключевым онлайн-услугам через сервис "Профессионалы экспорта". Внедрение цифровых сервисов призвано упростить доступ компаниям МСП к господдержке по самым востребованным услугам в сфере ВЭД, создать открытый процесс получения услуг, а также стать органичным элементом в построении единой цифровой экосистемы в сфере ВЭД, отметили в РЭЦ.ХОРОШИЕ ПРИМЕРЫВ качестве примеров успешных экспортеров, активно продвигающих свою продукцию на зарубежные рынки, РЭЦ назвал компании "Судиславль-Торф" из Костромы и "М-Пласт+" из Новосибирска."Судиславль-Торф" - торфодобывающее предприятие, занимающееся переработкой торфа и выпуском из него различных гуминовых препаратов. Благодаря регулярным разработкам компания вышла на продукты, которые интересны в мире и имеют экспортный спрос. Как рассказала представитель экспортера Дина Корякина, компания занимается экспортом уже четыре года. С 2023 года она начала активную экспортную деятельность и смогла значительно улучшить эффективность экспортных операций."Одним из конечных заказчиков нашей продукции является правительство Китая, которое согласовало правительственную апробацию продукта на территории страны и уже выделило 300 тысяч юаней для проведения опыта в 2024 году. Благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром мы посетили крупнейшую в мире выставку по аграрному сектору в Китае, после которой уже отгрузили третий контейнер продукции китайским покупателям. Второй контейнер был направлен клиенту, с которым более двух лет велся диалог, и только после выставки, благодаря личной встрече, востребованности продукта среди посетителей выставки и интервью по федеральному телеканалу Китая клиент подписал контракт и приобрел на пробу контейнер продукции в 20 футов", - рассказала Корякина."В планах - выходить на новые и перспективные рынки, в том числе Японию, Корею и страны Персидского залива. На сервисе "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" мы смогли найти компании, которые предоставили нам консультации по логистике и оказали правовую поддержку по проверке внешнеторгового контракта. Учитывая большое количество компаний на рынке, очень важно, что на сервисе есть возможность сотрудничать с проверенными подрядчиками. Такое партнерство помогло нам укрепить позиции на внешнем рынке и поспособствовало успешному развитию нашего бизнеса", - добавила она."М-Пласт+" уже более 16 лет успешно занимается производством упаковочной продукции из полиэтилена и полипропилена. За год экспортной деятельности компания успешно заключила четыре экспортных контракта. В настоящее время при содействии представителя РЭЦ в Казахстане "М-Пласт+" активно работает над заключением контракта с компанией, которая выразила готовность стать дилером и в дальнейшем планирует организовать совместное производство."С платформой "Мой экспорт" наша компания начала работать еще в 2021 году, когда в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" началась активная работа по наполнению платформы полезными услугами для экспортеров. Если изначально мы использовали ее в основном как ресурс с аналитическими данными, оценивая перспективность экспорта в те или иные страны, то в рамках участия в акселерационной программе началась более интенсивная работа с платформой. Так, компания воспользовалась услугами сервиса "Профессионалы экспорта", который предоставил нам различные виды поддержки, включая ценные консультации по вопросам логистики. Хочется отметить, что благодаря гармоничному взаимодействию всех элементов поддержки, представленных на платформе "Мой экспорт", мы успешно расширили географию присутствия и заключили наши первые экспортные контракты", - рассказала генеральный директор ООО "М-Пласт+" Елена Вдовина.На данный момент "М-Пласт+" осуществляет экспортные поставки в Казахстан и Киргизию, в планах расширять географию поставок, а также увеличивать объемы производства и экспорта."В будущем году сервис "Профессионалы экспорта" продолжит свое развитие. Наша приоритетная задача будет заключаться в улучшении удобства пользования сервисом и оптимизации клиентского пути. Мы также стремимся к дальнейшему развитию партнерской сети и внедрению новых технологий для более эффективного сопровождения наших клиентов", - резюмировал Завьялов.

https://ria.ru/20231222/servis-1917457708.html

https://ria.ru/20231218/uslugi-1916559577.html

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российский экспортный центр (рэц), экспорт, технологии, экономика, россия, вэб.рф (вэб)