https://ria.ru/20231226/proekt-1918316727.html

В России бестабачные смеси могут приравнять к никотиновой продукции

В России бестабачные смеси могут приравнять к никотиновой продукции - РИА Новости, 26.12.2023

В России бестабачные смеси могут приравнять к никотиновой продукции

В Госдуму внесли законопроект, относящий никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции, следует из... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:14

2023-12-26T20:14

2023-12-26T21:25

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, относящий никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции, следует из электронной базы ГД."Данный законопроект, относя никотинсодержащие (с массовой долей никотина не менее 0,01%) и безникотиновые (с массовой долей никотина менее 0,01%) бестабачные смеси для нагревания, подобно никотинсодержащим и безникотиновым жидкостям, к никотинсодержащей продукции, является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями", - следует из текста пояснительной записки.Отмечается, что наряду с электронными системами доставки никотина, включая вейпы, набирают популярность бестабачные смеси для нагревания - кальянные смеси на основе нетабачного сырья (заменители табака для кальяна), как правило, с добавлением вкусоароматических и прочих веществ.Согласно ГОСТ, подобная смесь может быть "безникотиновой", при этом допустимость некоторого количества никотина в номинально безникотиновой смеси объясняется погрешностью измерения."Однако ничто не препятствует умышленно (чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос) добавлять в будто бы безникотиновые смеси минимальное или любое иное количество "скрытого" никотина. В отличие от табачной продукции и никотинсодержащих жидкостей, бестабачные смеси не подлежат ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия. Подтверждение соответствия стандарту является добровольным и, в силу закрепленной в нем презумпции безникотиновости… вовсе не гарантирует полного отсутствия никотина в продукции - смеси, позиционируемой изготовителем и продавцами как безникотиновая", - подчеркнул автор инициативы в пояснительной записке.

https://ria.ru/20231127/veyp-1912082586.html

https://ria.ru/20231201/markirovka-1913045367.html

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