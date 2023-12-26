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В Калининграде мужчину приговорили к условному сроку за избиение Прилучного

В Калининграде мужчину приговорили к условному сроку за избиение Прилучного - РИА Новости, 26.12.2023

В Калининграде мужчину приговорили к условному сроку за избиение Прилучного

Суд в Калининграде приговорил местного бизнесмена Владимира Семенова к трем годам лишения свободы условно за избиение актера Павла Прилучного в 2020 году,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:44

2023-12-26T19:44

2023-12-26T20:02

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КАЛИНИНГРАД, 26 дек - РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил местного бизнесмена Владимира Семенова к трем годам лишения свободы условно за избиение актера Павла Прилучного в 2020 году, сообщает Калининградский областной суд.По версии следствия, инцидент произошел 21 ноября 2020 года на втором этаже ночного клуба "Завод", когда обвиняемый на фоне резко возникших личных неприязненных отношений нанес актеру, прилетевшему в Калининград из Москвы для участия в съемках фильма, не менее двух ударов руками и ногами по голове. Прилучный получил серьезную черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа, попал в больницу и написал заявление в полицию о том, что его избили.В ноябре 2022 года суд назначил Семенову наказание в виде 1 года 5 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства. Однако в мае судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор в отношении Семенова по делу об избиении Прилучного и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе. Дело рассматривал Ленинградский районный суд."Приговором Ленинградского районного суда Семенову назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года. На основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда. Кроме того, за Прилучным признано право на удовлетворение исковых требований в части возмещения материального ущерба.Отмечается, что подсудимый признал себя виновным частично. По его словам, он один раз ударил Прилучного рукой по лицу, поскольку защищался от нападения, актер упал и получил травмы. Семенов утверждал, что у него не было умысла причинить тяжкий вред здоровью актера.Суд квалифицировал действия Семенова по части 1 статьи 111 УК РФ - как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека."При назначении наказания суд учел, что Семенов ранее не судим, характеризуется положительно, вину признал частично, активно способствовал расследованию преступления, принес извинения потерпевшему, непосредственно после совершения преступления пытался вызвать скорую помощь, оказывал потерпевшему первую медицинскую помощь, а также имеет намерение возместить материальный и моральный вред, причиненный в результате преступления. На иждивении Семенова находится малолетний ребенок. Кроме того, суд учел состояние здоровья Семенова, наличие у него тяжкого заболевания, подтвержденного медицинскими документами", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917909453.html

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