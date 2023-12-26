https://ria.ru/20231226/prigovor-1918255595.html

Суд в Москве вынес приговор мужчине, следившему за военкором Коцем

Суд в Москве вынес приговор мужчине, следившему за военкором Коцем - РИА Новости, 26.12.2023

Суд в Москве вынес приговор мужчине, следившему за военкором Коцем

Суд вынес приговор Леониду Гутарову, следившему за военным корреспондентом Александром Коцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК России по... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:32

2023-12-26T17:32

2023-12-26T19:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Суд вынес приговор Леониду Гутарову, следившему за военным корреспондентом Александром Коцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК России по Москве."Приговором суда Леониду Гутарову назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в заявлении.Изначально СК возбудил дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но в итоге Гутарову предъявили другое обвинение — в нарушении неприкосновенности частной жизни.По данным следствия, в ноябре преступник за деньги несколько дней следил за семьей Коца и пытался обманом выведать у его жены информацию о работе супруга, а собранные данные передал некоему соучастнику.Как ранее уточнял источник агентства, Гутаров получал по пять тысяч рублей в день. Не исключено, что его кураторы находятся за границей.Сам Коц позже подтвердил, что к нему по домашнему адресу приходил неизвестный и "хотел встречи", но супруга не стала открывать дверь. По словам репортера, ранее и ему, и его родственникам не раз поступали угрозы — "чаще всего с украинских номеров". Кроме того, домашний адрес корреспондента с 2014 года находится в открытом доступе — на сайте "Миротворец".Профиль Гутарова в сервисе LinkedIn свидетельствует, что он имеет опыт работы аудитором в международных компаниях, в том числе "большой тройки" — Ernst & Young, а также обладает степенью бакалавра Университета Сан-Франциско (USF).

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916509173.html

https://ria.ru/20231226/sud-1918133919.html

https://ria.ru/20231221/zastrelivshiy-1917227616.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва