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Сенатор заявил, что российской угрозы для Прибалтики не существует - РИА Новости, 26.12.2023
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14:30 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/pribaltika-1918190150.html
Сенатор заявил, что российской угрозы для Прибалтики не существует
Сенатор заявил, что российской угрозы для Прибалтики не существует - РИА Новости, 26.12.2023
Сенатор заявил, что российской угрозы для Прибалтики не существует
Страны Балтии будут пытаться поддерживать миф о российской угрозе для того, чтобы быть ближе к центрам принятия решений на Западе, но в реальности этой угрозы... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:30
2023-12-26T14:30
россия
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Страны Балтии будут пытаться поддерживать миф о российской угрозе для того, чтобы быть ближе к центрам принятия решений на Западе, но в реальности этой угрозы не существует, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев. "Единственной возможностью как-то напомнить о себе и обозначить своё место чуть подальше от периферии, а поближе к центру принятия решений на Западе является поддержание мифа о российской угрозе. В этом тоже нет никакого сомнения. Угрозы не существует, вне всякого сомнения. Но миф об этой угрозе в странах Балтии будет эксплуатироваться в полный рост, потому что больше продавать странам Балтии своим НАТОвским и евросоюзовским союзникам просто-напросто нечего", - сказал Косачев в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что не исключает провокаций со стороны стран Балтии. По его словам, "на этих территориях начинают в возрастающей степени появляться на постоянной основе вооружённые силы и вооружения их союзников по НАТО". "Вне всякого сомнения страны Балтии, дистанцировавшись от России и вступив в ЕС и в НАТО, оказались на периферии мировой политики. Я до этого говорил, что для Европы её силой были отношения с Россией – они удивительным образом долгое время были силой для Финляндии, а Финляндия, как мы знаем, радикальным образом, на мой взгляд, совершенно ошибочно меняла свою геополитическую ориентацию", - добавил парламентарий.
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россия, константин косачев, совет федерации рф, в мире, литва, латвия, эстония, нато
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире, Литва, Латвия, Эстония, НАТО
Сенатор заявил, что российской угрозы для Прибалтики не существует

Сенатор Косачев назвал российскую угрозу для Прибалтики мифом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Страны Балтии будут пытаться поддерживать миф о российской угрозе для того, чтобы быть ближе к центрам принятия решений на Западе, но в реальности этой угрозы не существует, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.
"Единственной возможностью как-то напомнить о себе и обозначить своё место чуть подальше от периферии, а поближе к центру принятия решений на Западе является поддержание мифа о российской угрозе. В этом тоже нет никакого сомнения. Угрозы не существует, вне всякого сомнения. Но миф об этой угрозе в странах Балтии будет эксплуатироваться в полный рост, потому что больше продавать странам Балтии своим НАТОвским и евросоюзовским союзникам просто-напросто нечего", - сказал Косачев в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что не исключает провокаций со стороны стран Балтии. По его словам, "на этих территориях начинают в возрастающей степени появляться на постоянной основе вооружённые силы и вооружения их союзников по НАТО". "Вне всякого сомнения страны Балтии, дистанцировавшись от России и вступив в ЕС и в НАТО, оказались на периферии мировой политики. Я до этого говорил, что для Европы её силой были отношения с Россией – они удивительным образом долгое время были силой для Финляндии, а Финляндия, как мы знаем, радикальным образом, на мой взгляд, совершенно ошибочно меняла свою геополитическую ориентацию", - добавил парламентарий.
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