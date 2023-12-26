Сенатор заявил, что российской угрозы для Прибалтики не существует
Сенатор Косачев назвал российскую угрозу для Прибалтики мифом
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Страны Балтии будут пытаться поддерживать миф о российской угрозе для того, чтобы быть ближе к центрам принятия решений на Западе, но в реальности этой угрозы не существует, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.
"Единственной возможностью как-то напомнить о себе и обозначить своё место чуть подальше от периферии, а поближе к центру принятия решений на Западе является поддержание мифа о российской угрозе. В этом тоже нет никакого сомнения. Угрозы не существует, вне всякого сомнения. Но миф об этой угрозе в странах Балтии будет эксплуатироваться в полный рост, потому что больше продавать странам Балтии своим НАТОвским и евросоюзовским союзникам просто-напросто нечего", - сказал Косачев в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что не исключает провокаций со стороны стран Балтии. По его словам, "на этих территориях начинают в возрастающей степени появляться на постоянной основе вооружённые силы и вооружения их союзников по НАТО". "Вне всякого сомнения страны Балтии, дистанцировавшись от России и вступив в ЕС и в НАТО, оказались на периферии мировой политики. Я до этого говорил, что для Европы её силой были отношения с Россией – они удивительным образом долгое время были силой для Финляндии, а Финляндия, как мы знаем, радикальным образом, на мой взгляд, совершенно ошибочно меняла свою геополитическую ориентацию", - добавил парламентарий.