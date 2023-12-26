https://ria.ru/20231226/pribaltika-1918190150.html

Сенатор заявил, что российской угрозы для Прибалтики не существует

Сенатор заявил, что российской угрозы для Прибалтики не существует - РИА Новости, 26.12.2023

Сенатор заявил, что российской угрозы для Прибалтики не существует

Страны Балтии будут пытаться поддерживать миф о российской угрозе для того, чтобы быть ближе к центрам принятия решений на Западе, но в реальности этой угрозы... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:30

2023-12-26T14:30

2023-12-26T14:30

россия

константин косачев

совет федерации рф

в мире

литва

латвия

эстония

нато

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Страны Балтии будут пытаться поддерживать миф о российской угрозе для того, чтобы быть ближе к центрам принятия решений на Западе, но в реальности этой угрозы не существует, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев. "Единственной возможностью как-то напомнить о себе и обозначить своё место чуть подальше от периферии, а поближе к центру принятия решений на Западе является поддержание мифа о российской угрозе. В этом тоже нет никакого сомнения. Угрозы не существует, вне всякого сомнения. Но миф об этой угрозе в странах Балтии будет эксплуатироваться в полный рост, потому что больше продавать странам Балтии своим НАТОвским и евросоюзовским союзникам просто-напросто нечего", - сказал Косачев в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что не исключает провокаций со стороны стран Балтии. По его словам, "на этих территориях начинают в возрастающей степени появляться на постоянной основе вооружённые силы и вооружения их союзников по НАТО". "Вне всякого сомнения страны Балтии, дистанцировавшись от России и вступив в ЕС и в НАТО, оказались на периферии мировой политики. Я до этого говорил, что для Европы её силой были отношения с Россией – они удивительным образом долгое время были силой для Финляндии, а Финляндия, как мы знаем, радикальным образом, на мой взгляд, совершенно ошибочно меняла свою геополитическую ориентацию", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, константин косачев, совет федерации рф, в мире, литва, латвия, эстония, нато