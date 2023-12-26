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Детей бойцов СВО из Омска пригласили на новогодний праздник - РИА Новости, 26.12.2023
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14:13 26.12.2023
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Детей бойцов СВО из Омска пригласили на новогодний праздник
Детей бойцов СВО из Омска пригласили на новогодний праздник - РИА Новости, 26.12.2023
Детей бойцов СВО из Омска пригласили на новогодний праздник
Детей военнослужащих в зоне СВО из Омска пригласили на празднование Нового года, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:13
2023-12-26T14:13
надежные люди
омск
омская область
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ОМСК, 26 дек- РИА Новости. Детей военнослужащих в зоне СВО из Омска пригласили на празднование Нового года, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. На праздник были приглашены дети, чьи отцы сейчас находятся на передовой. "В преддверии главного зимнего торжества комплексный центр "Рябинушка" создал для детей яркий праздник "Елочка добра – чудеса для каждого ребенка" с Дедом Морозом и Снегурочкой, также с героями сказки "Алиса в Стране чудес", - пояснили в пресс-службе. В оставшиеся до Нового года дни ребят также ждут немало интересных активностей: ледовые горки, бассейны с шарами, батуты, веревочный парк, лабиринты и анимационные программы.
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омск, омская область
Надежные люди, Омск, Омская область

Детей бойцов СВО из Омска пригласили на новогодний праздник

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция
Новогодняя инсталляция - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новогодняя инсталляция. Архивное фото
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ОМСК, 26 дек- РИА Новости. Детей военнослужащих в зоне СВО из Омска пригласили на празднование Нового года, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
На праздник были приглашены дети, чьи отцы сейчас находятся на передовой.
"В преддверии главного зимнего торжества комплексный центр "Рябинушка" создал для детей яркий праздник "Елочка добра – чудеса для каждого ребенка" с Дедом Морозом и Снегурочкой, также с героями сказки "Алиса в Стране чудес", - пояснили в пресс-службе.
В оставшиеся до Нового года дни ребят также ждут немало интересных активностей: ледовые горки, бассейны с шарами, батуты, веревочный парк, лабиринты и анимационные программы.
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Надежные людиОмскОмская область
 
 
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