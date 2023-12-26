https://ria.ru/20231226/prazdnik-1918178145.html

Детей бойцов СВО из Омска пригласили на новогодний праздник

Детей бойцов СВО из Омска пригласили на новогодний праздник - РИА Новости, 26.12.2023

Детей бойцов СВО из Омска пригласили на новогодний праздник

Детей военнослужащих в зоне СВО из Омска пригласили на празднование Нового года, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:13

2023-12-26T14:13

2023-12-26T14:13

надежные люди

омск

омская область

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ОМСК, 26 дек- РИА Новости. Детей военнослужащих в зоне СВО из Омска пригласили на празднование Нового года, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. На праздник были приглашены дети, чьи отцы сейчас находятся на передовой. "В преддверии главного зимнего торжества комплексный центр "Рябинушка" создал для детей яркий праздник "Елочка добра – чудеса для каждого ребенка" с Дедом Морозом и Снегурочкой, также с героями сказки "Алиса в Стране чудес", - пояснили в пресс-службе. В оставшиеся до Нового года дни ребят также ждут немало интересных активностей: ледовые горки, бассейны с шарами, батуты, веревочный парк, лабиринты и анимационные программы.

https://ria.ru/20231218/podarki-1916596447.html

омск

омская область

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омск, омская область