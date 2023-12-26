https://ria.ru/20231226/poteshkin-1918322692.html
Замглавы Минтранса назначили Потешкина
Замглавы Минтранса назначили Потешкина - РИА Новости, 26.12.2023
Замглавы Минтранса назначили Потешкина
Заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин назначен на должность заместителя министра транспорта Российской Федерации, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T21:06
2023-12-26T21:06
2023-12-26T23:08
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
политика
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин назначен на должность заместителя министра транспорта Российской Федерации, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте распоряжения.
https://ria.ru/20231213/rosaviatsiya-1915441546.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), политика
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Политика
Замглавы Минтранса назначили Потешкина
Замглавы Росавиации Потешкина назначили замглавы Минтранса