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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin" производства США и... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:20

2023-12-26T15:20

2023-12-26T15:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin" производства США и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35-ти военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область