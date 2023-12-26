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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 26.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin" производства США и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:20
2023-12-26T15:20
2023-12-26T15:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих, самоходную артустановку М109 Paladin" производства США и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35-ти военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 35 военных на Херсонском направлении