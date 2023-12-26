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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Водяного и Новомихайловки, потери противника составили до 150 РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:19

2023-12-26T15:19

2023-12-26T15:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Водяного и Новомихайловки, потери противника составили до 150 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенного пункта Водяное и Новомихайловка ДНР."Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.

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