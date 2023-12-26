https://ria.ru/20231226/postavleno-1918313188.html

В российские войска за год поставили свыше 1,7 миллиона техники

В российские войска за год поставили свыше 1,7 миллиона техники - РИА Новости, 26.12.2023

В российские войска за год поставили свыше 1,7 миллиона техники

В российские Вооруженные силы за 2023 году было поставлено более 1,7 миллиона новой и отремонтированной техники, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:50

2023-12-26T19:50

2023-12-26T19:53

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В российские Вооруженные силы за 2023 году было поставлено более 1,7 миллиона новой и отремонтированной техники, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые есть у РИА Новости. "В ВС РФ поступило основных новых и отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники более 1,7 млн единиц", - указывается в материалах. В том числе поставлено свыше 4 тысяч 250 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 3 тысяч 900 единиц бронетанкового вооружения, свыше 16 тысяч единиц автомобильной техники.

https://ria.ru/20231226/minoborony-1918158366.html

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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность