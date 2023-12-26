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В российские войска за год поставили свыше 1,7 миллиона техники - РИА Новости, 26.12.2023
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19:50 26.12.2023 (обновлено: 19:53 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/postavleno-1918313188.html
В российские войска за год поставили свыше 1,7 миллиона техники
В российские войска за год поставили свыше 1,7 миллиона техники - РИА Новости, 26.12.2023
В российские войска за год поставили свыше 1,7 миллиона техники
В российские Вооруженные силы за 2023 году было поставлено более 1,7 миллиона новой и отремонтированной техники, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:50
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В российские Вооруженные силы за 2023 году было поставлено более 1,7 миллиона новой и отремонтированной техники, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые есть у РИА Новости. "В ВС РФ поступило основных новых и отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники более 1,7 млн единиц", - указывается в материалах. В том числе поставлено свыше 4 тысяч 250 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 3 тысяч 900 единиц бронетанкового вооружения, свыше 16 тысяч единиц автомобильной техники.
https://ria.ru/20231226/minoborony-1918158366.html
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В российские войска за год поставили свыше 1,7 миллиона техники

МО: в ВС РФ за год поставлено свыше 1,7 млн новой и отремонтированной техники

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23
Бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Бронетранспортер МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. В российские Вооруженные силы за 2023 году было поставлено более 1,7 миллиона новой и отремонтированной техники, говорится в материалах Минобороны РФ об итогах деятельности за текущий год, которые есть у РИА Новости.
ВС РФ поступило основных новых и отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники более 1,7 млн единиц", - указывается в материалах.
В том числе поставлено свыше 4 тысяч 250 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 3 тысяч 900 единиц бронетанкового вооружения, свыше 16 тысяч единиц автомобильной техники.
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Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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