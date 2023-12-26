https://ria.ru/20231226/poseschaemost-1918117763.html
Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28 процентов
Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28 процентов - РИА Новости, 26.12.2023
Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28 процентов
Посещаемость библиотек по всей России увеличилась в среднем на 28%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:32
2023-12-26T11:32
2023-12-26T11:32
культура
россия
татьяна голикова
российская государственная библиотека
культура
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Посещаемость библиотек по всей России увеличилась в среднем на 28%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С момента, когда стартовал национальный проект "Культура" мы даже не предполагали, каким будет результат, но уже сейчас видим, что посещаемость библиотек возросла на 28%. Это в среднем", - сказала Голикова во время открытия библиотек в регионах России в режиме видеосвязи. Она отметила, что за весь период реализации национального проекта открыто уже 1060 новых модельных библиотек. Следующий год позволит открыть ещё 146 объектов. "Закуплено уже три миллиона книг - то, чего мы ждали вместе с вами последние 25 лет. Это разнообразная литература, в том числе современные издания. Охват населения превышает 60 миллионов человек. Мы видим, что интерес к модельным библиотекам только растет", - добавила Любимова. Она подчеркнула, что библиотечное дело сегодня переживает "возрождение". К концу следующего года к посещению будут доступны уже 1229 обновлённых библиотек в 87 регионах. Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова при участии генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды открыли модельные библиотеки в Оренбурге, Чебоксарах и Белгородской области, а в Луганске был открыт виртуальный читальный зал. Национальный проект "Культура" разработан по указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года и реализуется с 1 января 2019 года.
https://ria.ru/20231220/biblioteka-1916843318.html
https://ria.ru/20231218/slovo-1916446772.html
https://ria.ru/20231211/stepa-1915007592.html
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россия, татьяна голикова, российская государственная библиотека, культура
Культура, Россия, Татьяна Голикова, Российская государственная библиотека, Культура
Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28 процентов
Голикова: посещаемость библиотек РФ выросла на 28% в среднем по стране
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Посещаемость библиотек по всей России увеличилась в среднем на 28%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С момента, когда стартовал национальный проект "Культура" мы даже не предполагали, каким будет результат, но уже сейчас видим, что посещаемость библиотек возросла на 28%. Это в среднем", - сказала Голикова во время открытия библиотек в регионах России в режиме видеосвязи.
Государственная публичная историческая библиотека России
Она отметила, что за весь период реализации национального проекта открыто уже 1060 новых модельных библиотек. Следующий год позволит открыть ещё 146 объектов.
"Закуплено уже три миллиона книг - то, чего мы ждали вместе с вами последние 25 лет. Это разнообразная литература, в том числе современные издания. Охват населения превышает 60 миллионов человек. Мы видим, что интерес к модельным библиотекам только растет", - добавила Любимова
.
Она подчеркнула, что библиотечное дело сегодня переживает "возрождение". К концу следующего года к посещению будут доступны уже 1229 обновлённых библиотек в 87 регионах.
Портал "Грамота.ру" назвал слово года
Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова при участии генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды
открыли модельные библиотеки в Оренбурге
, Чебоксарах
и Белгородской области
, а в Луганске
был открыт виртуальный читальный зал.
Национальный проект "Культура" разработан по указу президента РФ Владимира Путина
от 7 мая 2018 года и реализуется с 1 января 2019 года.
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