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Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28 процентов - РИА Новости, 26.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:32 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/poseschaemost-1918117763.html
Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28 процентов
Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28 процентов - РИА Новости, 26.12.2023
Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28 процентов
Посещаемость библиотек по всей России увеличилась в среднем на 28%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:32
2023-12-26T11:32
культура
россия
татьяна голикова
российская государственная библиотека
культура
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Посещаемость библиотек по всей России увеличилась в среднем на 28%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С момента, когда стартовал национальный проект "Культура" мы даже не предполагали, каким будет результат, но уже сейчас видим, что посещаемость библиотек возросла на 28%. Это в среднем", - сказала Голикова во время открытия библиотек в регионах России в режиме видеосвязи. Она отметила, что за весь период реализации национального проекта открыто уже 1060 новых модельных библиотек. Следующий год позволит открыть ещё 146 объектов. "Закуплено уже три миллиона книг - то, чего мы ждали вместе с вами последние 25 лет. Это разнообразная литература, в том числе современные издания. Охват населения превышает 60 миллионов человек. Мы видим, что интерес к модельным библиотекам только растет", - добавила Любимова. Она подчеркнула, что библиотечное дело сегодня переживает "возрождение". К концу следующего года к посещению будут доступны уже 1229 обновлённых библиотек в 87 регионах. Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова при участии генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды открыли модельные библиотеки в Оренбурге, Чебоксарах и Белгородской области, а в Луганске был открыт виртуальный читальный зал. Национальный проект "Культура" разработан по указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года и реализуется с 1 января 2019 года.
https://ria.ru/20231220/biblioteka-1916843318.html
https://ria.ru/20231218/slovo-1916446772.html
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россия, татьяна голикова, российская государственная библиотека, культура
Культура, Россия, Татьяна Голикова, Российская государственная библиотека, Культура
Голикова заявила об увеличении посещаемости библиотек на 28 процентов

Голикова: посещаемость библиотек РФ выросла на 28% в среднем по стране

© iStock.com / ChinnapongКнига
Книга - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Посещаемость библиотек по всей России увеличилась в среднем на 28%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С момента, когда стартовал национальный проект "Культура" мы даже не предполагали, каким будет результат, но уже сейчас видим, что посещаемость библиотек возросла на 28%. Это в среднем", - сказала Голикова во время открытия библиотек в регионах России в режиме видеосвязи.
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Она отметила, что за весь период реализации национального проекта открыто уже 1060 новых модельных библиотек. Следующий год позволит открыть ещё 146 объектов.
"Закуплено уже три миллиона книг - то, чего мы ждали вместе с вами последние 25 лет. Это разнообразная литература, в том числе современные издания. Охват населения превышает 60 миллионов человек. Мы видим, что интерес к модельным библиотекам только растет", - добавила Любимова.
Она подчеркнула, что библиотечное дело сегодня переживает "возрождение". К концу следующего года к посещению будут доступны уже 1229 обновлённых библиотек в 87 регионах.
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18 декабря, 12:05
Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова при участии генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды открыли модельные библиотеки в Оренбурге, Чебоксарах и Белгородской области, а в Луганске был открыт виртуальный читальный зал.
Национальный проект "Культура" разработан по указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года и реализуется с 1 января 2019 года.
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