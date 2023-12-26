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Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"
Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ" - РИА Новости, 26.12.2023
Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров вместе с другими новгородцами доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ", маскировочные сети, именные посылки,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:36
2023-12-26T15:36
2023-12-26T15:36
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров вместе с другими новгородцами доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ", маскировочные сети, именные посылки, сообщает пресс-служба парламента региона. "В этот раз по заказу ребят из новгородского 27-го артиллерийского дивизиона был доставлен автомобиль "УАЗ", который купил предприниматель Алексей Старостин, а на пестовском автосервисе его привели в порядок", - приводит пресс-служба слова Тихомирова. Уточняется, что артиллеристам, танкистам и бойцам 1008-го полка были также переданы маскировочные сети, печка "буржуйка", стиральные машинки, окопные свечи, именные посылки, новогодние подарки, угощения. Ребята из социального приюта города Пестово отправили поздравительные открытки и новогодние игрушки. Новогодний груз бойцам помогли отправить добровольные помощники из волонтерских организаций "По зову сердца!", "Боровичи 53!" и "Крестцы для Победы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пестово, новгородская областная дума, вооруженные силы рф, новгородская область
Надежные люди, Пестово, Новгородская областная Дума, Вооруженные силы РФ, Новгородская область