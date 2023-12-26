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Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ" - РИА Новости, 26.12.2023
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15:36 26.12.2023
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Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"
Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ" - РИА Новости, 26.12.2023
Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"
Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров вместе с другими новгородцами доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ", маскировочные сети, именные посылки,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:36
2023-12-26T15:36
надежные люди
пестово
новгородская областная дума
вооруженные силы рф
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров вместе с другими новгородцами доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ", маскировочные сети, именные посылки, сообщает пресс-служба парламента региона. "В этот раз по заказу ребят из новгородского 27-го артиллерийского дивизиона был доставлен автомобиль "УАЗ", который купил предприниматель Алексей Старостин, а на пестовском автосервисе его привели в порядок", - приводит пресс-служба слова Тихомирова. Уточняется, что артиллеристам, танкистам и бойцам 1008-го полка были также переданы маскировочные сети, печка "буржуйка", стиральные машинки, окопные свечи, именные посылки, новогодние подарки, угощения. Ребята из социального приюта города Пестово отправили поздравительные открытки и новогодние игрушки. Новогодний груз бойцам помогли отправить добровольные помощники из волонтерских организаций "По зову сердца!", "Боровичи 53!" и "Крестцы для Победы".
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пестово, новгородская областная дума, вооруженные силы рф, новгородская область
Надежные люди, Пестово, Новгородская областная Дума, Вооруженные силы РФ, Новгородская область

Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"

© Фото : Новгородская областная ДумаДепутат Новгородской областной Думы Сергей Тихомиров доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"
Депутат Новгородской областной Думы Сергей Тихомиров доставил в зону СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Новгородская областная Дума
Депутат Новгородской областной Думы Сергей Тихомиров доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров вместе с другими новгородцами доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ", маскировочные сети, именные посылки, сообщает пресс-служба парламента региона.
«
"В этот раз по заказу ребят из новгородского 27-го артиллерийского дивизиона был доставлен автомобиль "УАЗ", который купил предприниматель Алексей Старостин, а на пестовском автосервисе его привели в порядок", - приводит пресс-служба слова Тихомирова.
Уточняется, что артиллеристам, танкистам и бойцам 1008-го полка были также переданы маскировочные сети, печка "буржуйка", стиральные машинки, окопные свечи, именные посылки, новогодние подарки, угощения. Ребята из социального приюта города Пестово отправили поздравительные открытки и новогодние игрушки. Новогодний груз бойцам помогли отправить добровольные помощники из волонтерских организаций "По зову сердца!", "Боровичи 53!" и "Крестцы для Победы".
Груз для бойцов СВО от жителей Пестовского района Новгородской области. Кадр видео
Новгородцы доставили в зону СВО два "УАЗа" и антидроновые ружья
18 декабря, 15:51
 
Надежные людиПестовоНовгородская областная ДумаВооруженные силы РФНовгородская область
 
 
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