https://ria.ru/20231226/pomosch-1918215969.html

Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"

Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ" - РИА Новости, 26.12.2023

Новгородский депутат доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ"

Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров вместе с другими новгородцами доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ", маскировочные сети, именные посылки,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:36

2023-12-26T15:36

2023-12-26T15:36

надежные люди

пестово

новгородская областная дума

вооруженные силы рф

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров вместе с другими новгородцами доставил в зону СВО автомобиль "УАЗ", маскировочные сети, именные посылки, сообщает пресс-служба парламента региона. "В этот раз по заказу ребят из новгородского 27-го артиллерийского дивизиона был доставлен автомобиль "УАЗ", который купил предприниматель Алексей Старостин, а на пестовском автосервисе его привели в порядок", - приводит пресс-служба слова Тихомирова. Уточняется, что артиллеристам, танкистам и бойцам 1008-го полка были также переданы маскировочные сети, печка "буржуйка", стиральные машинки, окопные свечи, именные посылки, новогодние подарки, угощения. Ребята из социального приюта города Пестово отправили поздравительные открытки и новогодние игрушки. Новогодний груз бойцам помогли отправить добровольные помощники из волонтерских организаций "По зову сердца!", "Боровичи 53!" и "Крестцы для Победы".

https://ria.ru/20231218/pomosch-1916527036.html

пестово

новгородская область

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Ольга Фомченкова

пестово, новгородская областная дума, вооруженные силы рф, новгородская область