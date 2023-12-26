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Нижегородская область отправила новогодние подарки участникам СВО - РИА Новости, 26.12.2023
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13:51 26.12.2023 (обновлено: 13:58 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/podarki-1918169333.html
Нижегородская область отправила новогодние подарки участникам СВО
Нижегородская область отправила новогодние подарки участникам СВО - РИА Новости, 26.12.2023
Нижегородская область отправила новогодние подарки участникам СВО
Нижегородские участники специальной военной операции и их сослуживцы получат новогодние подарки – угощения и полезные гаджеты - из Нижегородской области,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:51
2023-12-26T13:58
надежные люди
общество
нижегородская область
глеб никитин
новый год
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Нижегородские участники специальной военной операции и их сослуживцы получат новогодние подарки – угощения и полезные гаджеты - из Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, праздничные коробки собрали для бойцов более 50 частей – тех, где служат нижегородцы. "Гостинцы направили и в спецподразделение "Родня", и Добровольческому корпусу, и полку особого назначения Росгвардии "Оплот". При этом подарок получит каждый боец, вне зависимости от региона. Это общее дело всей страны", - говорится в сообщении. Сбор подарков осуществляли волонтеры Дома народного единства. Груз сопровождают сотрудники правительства Нижегородской области. "На передовой, под канонаду, в окопах, в боевой экипировке – в непростых условиях наши бойцы, защищая Родину, встречают Новый год. Этот праздник невозможно представить без подарков. Все выходные волонтеры Дома народного единства собирали каждому праздничную коробку, в ней – новогодние угощения, красная икра, нижегородский иван-чай, наш пряник и много другого к праздничному столу. Ребята просили портативные зарядные устройства для телефонов, их тоже положили каждому. А еще отправили им книги – нашу русскую классику", – цитирует пресс-служба слова Никитина. По словам губернатора, родственники бойцов, которые получают региональные меры поддержки по военному социальному контракту, смогли передать письма на фронт через социальных работников региона. "Для многих нижегородцев к подарку будет еще одно небольшое, но самое ценное дополнение – письмо от родных. В Новый год особенно важно чувствовать тепло своего дома, поддержку своих близких", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20231225/elka-1918003689.html
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общество, нижегородская область, глеб никитин, новый год
Надежные люди, Общество, Нижегородская область, Глеб Никитин, Новый год
Нижегородская область отправила новогодние подарки участникам СВО

Нижегородским участникам СВО и их сослуживцам отправили новогодние подарки

© Фото : Правительство Нижегородской областиНижегородская область отправила новогодние подарки участникам СВО
Нижегородская область отправила новогодние подарки участникам СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Правительство Нижегородской области
Нижегородская область отправила новогодние подарки участникам СВО
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Нижегородские участники специальной военной операции и их сослуживцы получат новогодние подарки – угощения и полезные гаджеты - из Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, праздничные коробки собрали для бойцов более 50 частей – тех, где служат нижегородцы.
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Более 500 новогодних елок отправили из Удмуртии в ЛНР и на СВО
25 декабря, 17:31
"Гостинцы направили и в спецподразделение "Родня", и Добровольческому корпусу, и полку особого назначения Росгвардии "Оплот". При этом подарок получит каждый боец, вне зависимости от региона. Это общее дело всей страны", - говорится в сообщении.
Сбор подарков осуществляли волонтеры Дома народного единства. Груз сопровождают сотрудники правительства Нижегородской области.
"На передовой, под канонаду, в окопах, в боевой экипировке – в непростых условиях наши бойцы, защищая Родину, встречают Новый год. Этот праздник невозможно представить без подарков. Все выходные волонтеры Дома народного единства собирали каждому праздничную коробку, в ней – новогодние угощения, красная икра, нижегородский иван-чай, наш пряник и много другого к праздничному столу. Ребята просили портативные зарядные устройства для телефонов, их тоже положили каждому. А еще отправили им книги – нашу русскую классику", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
По словам губернатора, родственники бойцов, которые получают региональные меры поддержки по военному социальному контракту, смогли передать письма на фронт через социальных работников региона.
"Для многих нижегородцев к подарку будет еще одно небольшое, но самое ценное дополнение – письмо от родных. В Новый год особенно важно чувствовать тепло своего дома, поддержку своих близких", – отметил глава региона.
Оборудование, доставленное в зону СВО из Приморья
Дроны, беспилотники и новогодние подарки доставили из Приморья в зону СВО
25 декабря, 11:47
 
Надежные людиОбществоНижегородская областьГлеб НикитинНовый год
 
 
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