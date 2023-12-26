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"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:54 26.12.2023 (обновлено: 08:35 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/pobeda-1918077492.html
"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США
"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США - РИА Новости, 26.12.2023
"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США
США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией и вскоре заставят ее вести переговоры, заявил отставной капитан первого ранга... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T06:54
2023-12-26T08:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
россия
джо байден
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией и вскоре заставят ее вести переговоры, заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka."Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимой, &lt;...&gt; но никогда не сказали «победа», никогда не сказали «вернуть все свои территории»", — отметил он.По мнению офицера, украинцы полностью провалились на дипломатическом фронте. Он обратил внимание, что действия и заявления представителей Киева привели к недовольству таких стран, как Израиль, Польша, Венгрия и Германия. К концу следующего года, к президентским выборам в США, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров, полагает Табах. Он призвал украинцев готовиться к поражению и задуматься об опыте таких государств, как Афганистан и Южный Вьетнам.&quot;Поверьте мне &lt;...&gt; — иногда вас не спрашивают. Вы проиграете, и все. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет проигрывать. &lt;...&gt; Но пришел момент, где у них не было выбора&quot;, — предупредил офицер.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231226/sdelka-1918066301.html
https://ria.ru/20231226/konets-1918069228.html
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в мире, украина, сша, нато, россия, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Россия, Джо Байден
"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США

Капитан ВМС США Гарри Табах: Вашингтон никогда не хотел, чтобы Украина победила

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией и вскоре заставят ее вести переговоры, заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимой, <...> но никогда не сказали «победа», никогда не сказали «вернуть все свои территории»", — отметил он.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине
Вчера, 01:00
По мнению офицера, украинцы полностью провалились на дипломатическом фронте. Он обратил внимание, что действия и заявления представителей Киева привели к недовольству таких стран, как Израиль, Польша, Венгрия и Германия.
К концу следующего года, к президентским выборам в США, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров, полагает Табах. Он призвал украинцев готовиться к поражению и задуматься об опыте таких государств, как Афганистан и Южный Вьетнам.
«

"Поверьте мне <...> — иногда вас не спрашивают. Вы проиграете, и все. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет проигрывать. <...> Но пришел момент, где у них не было выбора", — предупредил офицер.

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Готовят конец. На Украине рассказали о неожиданном плане Киева
Вчера, 02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОРоссияДжо Байден
 
 
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