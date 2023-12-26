https://ria.ru/20231226/pobeda-1918077492.html

"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США

"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США - РИА Новости, 26.12.2023

"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США

США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией и вскоре заставят ее вести переговоры, заявил отставной капитан первого ранга... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T06:54

2023-12-26T06:54

2023-12-26T08:35

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией и вскоре заставят ее вести переговоры, заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka."Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимой, <...> но никогда не сказали «победа», никогда не сказали «вернуть все свои территории»", — отметил он.По мнению офицера, украинцы полностью провалились на дипломатическом фронте. Он обратил внимание, что действия и заявления представителей Киева привели к недовольству таких стран, как Израиль, Польша, Венгрия и Германия. К концу следующего года, к президентским выборам в США, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров, полагает Табах. Он призвал украинцев готовиться к поражению и задуматься об опыте таких государств, как Афганистан и Южный Вьетнам."Поверьте мне <...> — иногда вас не спрашивают. Вы проиграете, и все. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет проигрывать. <...> Но пришел момент, где у них не было выбора", — предупредил офицер.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231226/sdelka-1918066301.html

https://ria.ru/20231226/konets-1918069228.html

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в мире, украина, сша, нато, россия, джо байден