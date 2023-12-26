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"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США
"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США - РИА Новости, 26.12.2023
"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США
США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией и вскоре заставят ее вести переговоры, заявил отставной капитан первого ранга... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T06:54
2023-12-26T06:54
2023-12-26T08:35
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией и вскоре заставят ее вести переговоры, заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka."Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимой, <...> но никогда не сказали «победа», никогда не сказали «вернуть все свои территории»", — отметил он.По мнению офицера, украинцы полностью провалились на дипломатическом фронте. Он обратил внимание, что действия и заявления представителей Киева привели к недовольству таких стран, как Израиль, Польша, Венгрия и Германия. К концу следующего года, к президентским выборам в США, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров, полагает Табах. Он призвал украинцев готовиться к поражению и задуматься об опыте таких государств, как Афганистан и Южный Вьетнам."Поверьте мне <...> — иногда вас не спрашивают. Вы проиграете, и все. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет проигрывать. <...> Но пришел момент, где у них не было выбора", — предупредил офицер.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, украина, сша, нато, россия, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Россия, Джо Байден
"Вас не спросят". Офицер НАТО сообщил Украине тревожные новости о США
Капитан ВМС США Гарри Табах: Вашингтон никогда не хотел, чтобы Украина победила
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией и вскоре заставят ее вести переговоры, заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью
YouTube-каналу Politeka.
"Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимой, <...> но никогда не сказали «победа», никогда не сказали «вернуть все свои территории»", — отметил он.
Не победим Россию. Американский офицер раскрыл детали "сделки" по Украине
По мнению офицера, украинцы полностью провалились на дипломатическом фронте. Он обратил внимание, что действия и заявления представителей Киева привели к недовольству таких стран, как Израиль, Польша, Венгрия и Германия.
К концу следующего года, к президентским выборам в США, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров, полагает Табах. Он призвал украинцев готовиться к поражению и задуматься об опыте таких государств, как Афганистан и Южный Вьетнам.
«
"Поверьте мне <...> — иногда вас не спрашивают. Вы проиграете, и все. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет проигрывать. <...> Но пришел момент, где у них не было выбора", — предупредил офицер.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС
начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского
ослабевает. По информации телеканала NBC
, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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