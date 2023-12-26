https://ria.ru/20231226/plennyy-1918072429.html

Украинский пленный рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить

Украинский пленный рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить - РИА Новости, 26.12.2023

Украинский пленный рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить

Сдавшийся в плен младший сержант ВСУ Михаил Лобов рассказал РИА Новости, что у его подразделения на запорожском направлении не было шансов выжить. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:13

2023-12-26T03:13

2023-12-26T03:20

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ГЕНИЧЕСК, 26 дек – РИА Новости. Сдавшийся в плен младший сержант ВСУ Михаил Лобов рассказал РИА Новости, что у его подразделения на запорожском направлении не было шансов выжить. Лобов является ветераном "АТО", как на Украине называют войну против ЛНР и ДНР, начатую Киевом в 2014 году. Он сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" на Времевском выступе. "Моральный дух… Его нет, потому что как и нет подразделения как такового. Остались единицы. Безысходность. Нет шансов на выживание. Вчера были одни, сегодня – другие", – сказал он. По его словам, его подразделение теряло личный состав и непосредственно в бою, и в результате дезертирства. "С моего отделения один человек убежал, уехал домой. Насчет потерь: до этого за два дня три человека было (убито – ред.). Два с моего взвода, тоже с моего отделения. А три человека – с другого взвода. Потери сильно большие, невосполнимые", – говорит военнопленный. По его словам, командование ничего не делает, чтобы избежать катастрофических потерь на фронте. "Они ничего не предпринимают. Находят только новых людей, кого снова отправить на те же самые позиции", – сказал Лобов.

https://ria.ru/20231226/naemniki-1918071475.html

https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918072021.html

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украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, запорожская область, россия