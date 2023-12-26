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В Минобороны рассказали, сколько писем разослала полевая почта за неделю - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/pisma-1918074334.html
В Минобороны рассказали, сколько писем разослала полевая почта за неделю
В Минобороны рассказали, сколько писем разослала полевая почта за неделю - РИА Новости, 26.12.2023
В Минобороны рассказали, сколько писем разослала полевая почта за неделю
Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) группировки войск "Запад" доставили бойцам на передовую более 1 тысячи детских писем из Московской и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T04:06
2023-12-26T04:06
специальная военная операция на украине
ленинградская область
россия
общество
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 26 дек – РИА Новости. Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) группировки войск "Запад" доставили бойцам на передовую более 1 тысячи детских писем из Московской и Ленинградской областей, сообщили журналистам в Минобороны. "В течение недели военнослужащим мотострелковых подразделений общевойсковой армии группировки войск "Запад", выполняющим боевые задачи на купянском направлении в зоне СВО, было доставлено на передовые позиции более тысячи писем и рисунков от поддерживающих их детей из Московской и Ленинградской областей", - сообщили в министерстве обороны. Там отметили, что военнослужащие ФПС непрерывно продолжают доставлять почтовые отправления для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Письма и посылки на фронт присылают из различных регионов России родственники военнослужащих, а также неравнодушные к сложившейся ситуации жители, студенты и школьники. "Посылки и письма от школьников приходят регулярно. Это не только трогает душу солдата и офицера. Это позволяет личному составу немного очутиться дома, оказаться с родными. Ведь, читая детское письмо, военнослужащие вспоминают своих детей, братьев, сестер, знают, что у них все хорошо. И эти детские пожелания о скорейшем мире, победе, о том, что они гордятся нами, не могут не тронуть за душу. И мы обязаны сделать так, как пишут дети", - сказал командир мотострелкового батальона с позывным "Батый". "Батый" на днях вручил бойцам на передовой почтовую корреспонденцию детей из Московской и Ленинградской областей.
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ленинградская область, россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали, сколько писем разослала полевая почта за неделю

МО: ФПС доставила за неделю более тысячи писем детей бойцам группировки "Запад"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоец на передовой в зоне спецоперации
Боец на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боец на передовой в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 дек – РИА Новости. Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) группировки войск "Запад" доставили бойцам на передовую более 1 тысячи детских писем из Московской и Ленинградской областей, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"В течение недели военнослужащим мотострелковых подразделений общевойсковой армии группировки войск "Запад", выполняющим боевые задачи на купянском направлении в зоне СВО, было доставлено на передовые позиции более тысячи писем и рисунков от поддерживающих их детей из Московской и Ленинградской областей", - сообщили в министерстве обороны.
Там отметили, что военнослужащие ФПС непрерывно продолжают доставлять почтовые отправления для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Письма и посылки на фронт присылают из различных регионов России родственники военнослужащих, а также неравнодушные к сложившейся ситуации жители, студенты и школьники.
"Посылки и письма от школьников приходят регулярно. Это не только трогает душу солдата и офицера. Это позволяет личному составу немного очутиться дома, оказаться с родными. Ведь, читая детское письмо, военнослужащие вспоминают своих детей, братьев, сестер, знают, что у них все хорошо. И эти детские пожелания о скорейшем мире, победе, о том, что они гордятся нами, не могут не тронуть за душу. И мы обязаны сделать так, как пишут дети", - сказал командир мотострелкового батальона с позывным "Батый".
"Батый" на днях вручил бойцам на передовой почтовую корреспонденцию детей из Московской и Ленинградской областей.
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Артиллеристам в зоне СВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков
20 декабря, 04:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьРоссияОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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