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В зону СВО из Северной Осетии отправили 3333 осетинских пирога - РИА Новости, 26.12.2023
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Надежные люди
 
14:52 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/pirogi-1918202710.html
В зону СВО из Северной Осетии отправили 3333 осетинских пирога
В зону СВО из Северной Осетии отправили 3333 осетинских пирога - РИА Новости, 26.12.2023
В зону СВО из Северной Осетии отправили 3333 осетинских пирога
Власти Северной Осетии отправили участникам спецоперации 3333 осетинских пирога, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:52
2023-12-26T14:52
надежные люди
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости. Власти Северной Осетии отправили участникам спецоперации 3333 осетинских пирога, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "Три тысячи триста тридцать три осетинских пирога отправили ребятам в зону СВО. Это добрая инициатива сотрудников администрации главы и правительства республики. К каждой коробке с традиционными тремя осетинскими пирогами приложили письма, которые написали госслужащие Осетии – тёплые слова для бойцов с пожеланиями поскорее вернуться домой с Победой!" – написал Меняйло в Telegram-канале. Глава республики отметил, что осетинские пироги достанутся не только бойцам из Северной Осетии, но и их сослуживцам из самых разных регионов России. "Специально отправляем именно 3333 пирога – это, как вы знаете, нечетное – праздничное – число... Мы все очень надеемся, что аромат осетинских пирогов и искренние новогодние пожелания поддержат вас (бойцов – ред.), согреют и вызовут добрую улыбку", – заключил Меняйло.
https://ria.ru/20231219/svo-1916765049.html
РИА Новости
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сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Надежные люди, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания

В зону СВО из Северной Осетии отправили 3333 осетинских пирога

© пресс-служба главы Республики Северная Осетия – АланияВласти Северной Осетии отправили участникам спецоперации 3333 осетинских пирога. Кадр видео
Власти Северной Осетии отправили участникам спецоперации 3333 осетинских пирога. Кадр видео
© пресс-служба главы Республики Северная Осетия – Алания
Власти Северной Осетии отправили участникам спецоперации 3333 осетинских пирога. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости. Власти Северной Осетии отправили участникам спецоперации 3333 осетинских пирога, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"Три тысячи триста тридцать три осетинских пирога отправили ребятам в зону СВО. Это добрая инициатива сотрудников администрации главы и правительства республики. К каждой коробке с традиционными тремя осетинскими пирогами приложили письма, которые написали госслужащие Осетии – тёплые слова для бойцов с пожеланиями поскорее вернуться домой с Победой!" – написал Меняйло в Telegram-канале.
Глава республики отметил, что осетинские пироги достанутся не только бойцам из Северной Осетии, но и их сослуживцам из самых разных регионов России.
"Специально отправляем именно 3333 пирога – это, как вы знаете, нечетное – праздничное – число... Мы все очень надеемся, что аромат осетинских пирогов и искренние новогодние пожелания поддержат вас (бойцов – ред.), согреют и вызовут добрую улыбку", – заключил Меняйло.
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