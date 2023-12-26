https://ria.ru/20231226/pirogi-1918202710.html

В зону СВО из Северной Осетии отправили 3333 осетинских пирога

В зону СВО из Северной Осетии отправили 3333 осетинских пирога - РИА Новости, 26.12.2023

В зону СВО из Северной Осетии отправили 3333 осетинских пирога

Власти Северной Осетии отправили участникам спецоперации 3333 осетинских пирога, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:52

2023-12-26T14:52

2023-12-26T14:52

надежные люди

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918201611_4:0:2528:1420_1920x0_80_0_0_9fd22d788b63b980df2bb720839890ac.jpg

ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости. Власти Северной Осетии отправили участникам спецоперации 3333 осетинских пирога, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "Три тысячи триста тридцать три осетинских пирога отправили ребятам в зону СВО. Это добрая инициатива сотрудников администрации главы и правительства республики. К каждой коробке с традиционными тремя осетинскими пирогами приложили письма, которые написали госслужащие Осетии – тёплые слова для бойцов с пожеланиями поскорее вернуться домой с Победой!" – написал Меняйло в Telegram-канале. Глава республики отметил, что осетинские пироги достанутся не только бойцам из Северной Осетии, но и их сослуживцам из самых разных регионов России. "Специально отправляем именно 3333 пирога – это, как вы знаете, нечетное – праздничное – число... Мы все очень надеемся, что аромат осетинских пирогов и искренние новогодние пожелания поддержат вас (бойцов – ред.), согреют и вызовут добрую улыбку", – заключил Меняйло.

https://ria.ru/20231219/svo-1916765049.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей меняйло, республика северная осетия - алания