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Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга - РИА Новости, 26.12.2023
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14:38 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/peterburg-1918196368.html
Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга
Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга - РИА Новости, 26.12.2023
Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал на май большую поездку-экскурсию по историческим местам Санкт-Петербурга. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:38
2023-12-26T14:38
санкт-петербург
белоруссия
александр лукашенко
снг
политика
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал на май большую поездку-экскурсию по историческим местам Санкт-Петербурга. "Что касается культпрограммы. Пул в курсе: в знаковых исторических местах Санкт-Петербурга Первый (Лукашенко - ред.) бывал не единожды. Есть и инсайд: на май президент запланировал большую поездку-экскурсию по этим местам", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Во вторник Лукашенко участвует в неформальном саммите СНГ, пока лидеры Содружества слушали экскурсию в музее-заповеднике "Павловск", Лукашенко встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После Павловска лидеров стран СНГ ждут в Царском селе и Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
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санкт-петербург, белоруссия, александр лукашенко, снг, политика, россия
Санкт-Петербург, Белоруссия, Александр Лукашенко, СНГ, Политика, Россия
Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга

Лукашенко запланировал на май экскурсию по историческим местам Петербурга

© AP Photo / BelTaПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / BelTa
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал на май большую поездку-экскурсию по историческим местам Санкт-Петербурга.
"Что касается культпрограммы. Пул в курсе: в знаковых исторических местах Санкт-Петербурга Первый (Лукашенко - ред.) бывал не единожды. Есть и инсайд: на май президент запланировал большую поездку-экскурсию по этим местам", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Во вторник Лукашенко участвует в неформальном саммите СНГ, пока лидеры Содружества слушали экскурсию в музее-заповеднике "Павловск", Лукашенко встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
После Павловска лидеров стран СНГ ждут в Царском селе и Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
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