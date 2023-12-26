https://ria.ru/20231226/peterburg-1918196368.html

Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга

Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга - РИА Новости, 26.12.2023

Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал на май большую поездку-экскурсию по историческим местам Санкт-Петербурга. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:38

2023-12-26T14:38

2023-12-26T14:38

санкт-петербург

белоруссия

александр лукашенко

снг

политика

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал на май большую поездку-экскурсию по историческим местам Санкт-Петербурга. "Что касается культпрограммы. Пул в курсе: в знаковых исторических местах Санкт-Петербурга Первый (Лукашенко - ред.) бывал не единожды. Есть и инсайд: на май президент запланировал большую поездку-экскурсию по этим местам", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Во вторник Лукашенко участвует в неформальном саммите СНГ, пока лидеры Содружества слушали экскурсию в музее-заповеднике "Павловск", Лукашенко встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После Павловска лидеров стран СНГ ждут в Царском селе и Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.

https://ria.ru/20231225/lukashenko-1918038328.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, белоруссия, александр лукашенко, снг, политика, россия