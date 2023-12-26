https://ria.ru/20231226/peterburg-1918196368.html
Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга
Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга - РИА Новости, 26.12.2023
Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал на май большую поездку-экскурсию по историческим местам Санкт-Петербурга. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:38
2023-12-26T14:38
2023-12-26T14:38
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко запланировал на май большую поездку-экскурсию по историческим местам Санкт-Петербурга. "Что касается культпрограммы. Пул в курсе: в знаковых исторических местах Санкт-Петербурга Первый (Лукашенко - ред.) бывал не единожды. Есть и инсайд: на май президент запланировал большую поездку-экскурсию по этим местам", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". Во вторник Лукашенко участвует в неформальном саммите СНГ, пока лидеры Содружества слушали экскурсию в музее-заповеднике "Павловск", Лукашенко встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После Павловска лидеров стран СНГ ждут в Царском селе и Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, белоруссия, александр лукашенко, снг, политика, россия
Санкт-Петербург, Белоруссия, Александр Лукашенко, СНГ, Политика, Россия
Лукашенко планирует в мае проехаться по историческим местам Петербурга
Лукашенко запланировал на май экскурсию по историческим местам Петербурга