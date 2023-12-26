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Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию

Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию - РИА Новости, 26.12.2023

Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию

Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию на 45 пунктов, сообщило министерство экономики острова. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:13

2023-12-26T14:13

2023-12-26T14:32

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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию на 45 пунктов, сообщило министерство экономики острова.Как отмечает ведомство, соответствующие ограничения вводятся "с целью осуществления международного сотрудничества, а также чтобы препятствовать использованию товаров высоких технологий в военных целях"."Новые 45 наименований товаров, подпадающих под действие классификации по ТН ВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности – ред.), были добавлены в список экспортного контроля, который соответствует требованиям ЕС, США и других дружественных альянсов, они расширяют сферу действия ограничений экспортного контроля на экспорт в Россию и Беларусь", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что соответствующие ограничения вступят в силу 25 января.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, белоруссия, тайвань, в мире