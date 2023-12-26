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Косачев заявил, что мировое большинство отвергает однополярность - РИА Новости, 26.12.2023
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12:31 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/odnopolyarnost-1918137251.html
Косачев заявил, что мировое большинство отвергает однополярность
Косачев заявил, что мировое большинство отвергает однополярность - РИА Новости, 26.12.2023
Косачев заявил, что мировое большинство отвергает однополярность
Мировое большинство - это не антизападные и не пророссийские страны, это государства, которые отвергают модель однополярного мира, заявил зампред Совета... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:31
2023-12-26T12:31
константин косачев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мировое большинство - это не антизападные и не пророссийские страны, это государства, которые отвергают модель однополярного мира, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев. "Важно понимать, что мировое большинство - это совершенно точно не некий сложившийся антизападный блок. Это тем более не некий пророссийский блок, как бы нам этого ни хотелось. Мировое большинство по-прежнему аморфно, оно если не объединяет, то, во всяком случае, включает в себя страны с самыми разными интересами, самым разным пониманием того, как должен быть обустроен в будущем цивилизованный мир", - сказал он в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Косачев отметил, что мировое большинство сформировалось именно в 2023 году - это один из важных итогов года. "Мировое большинство - это совершенно точно те страны, которые уже совершенно точно - это и есть объединительное для нас начало - отвергают ту модель однополярного мира, которая еще два или пять или тем более десять лет назад казалась очень многим в высшей степени привлекательной - достаточно было лишь присоединиться к коллективному Западу, достаточно было провозгласить свою лояльность тем программам развития человечества, глобализации человечества, который этот коллективный Запад провозглашал", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20230919/miroustroystvo-1897290827.html
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константин косачев, совет федерации рф
Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев заявил, что мировое большинство отвергает однополярность

Косачев: мировое большинство отвергает модель однополярного мира

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мировое большинство - это не антизападные и не пророссийские страны, это государства, которые отвергают модель однополярного мира, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.
"Важно понимать, что мировое большинство - это совершенно точно не некий сложившийся антизападный блок. Это тем более не некий пророссийский блок, как бы нам этого ни хотелось. Мировое большинство по-прежнему аморфно, оно если не объединяет, то, во всяком случае, включает в себя страны с самыми разными интересами, самым разным пониманием того, как должен быть обустроен в будущем цивилизованный мир", - сказал он в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Косачев отметил, что мировое большинство сформировалось именно в 2023 году - это один из важных итогов года.
"Мировое большинство - это совершенно точно те страны, которые уже совершенно точно - это и есть объединительное для нас начало - отвергают ту модель однополярного мира, которая еще два или пять или тем более десять лет назад казалась очень многим в высшей степени привлекательной - достаточно было лишь присоединиться к коллективному Западу, достаточно было провозгласить свою лояльность тем программам развития человечества, глобализации человечества, который этот коллективный Запад провозглашал", - подчеркнул парламентарий.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Генсек ООН признал, что мир быстро движется к многополярному мироустройству
19 сентября, 16:25
 
Константин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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