https://ria.ru/20231226/odnopolyarnost-1918137251.html

Косачев заявил, что мировое большинство отвергает однополярность

Косачев заявил, что мировое большинство отвергает однополярность - РИА Новости, 26.12.2023

Косачев заявил, что мировое большинство отвергает однополярность

Мировое большинство - это не антизападные и не пророссийские страны, это государства, которые отвергают модель однополярного мира, заявил зампред Совета... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:31

2023-12-26T12:31

2023-12-26T12:31

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мировое большинство - это не антизападные и не пророссийские страны, это государства, которые отвергают модель однополярного мира, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев. "Важно понимать, что мировое большинство - это совершенно точно не некий сложившийся антизападный блок. Это тем более не некий пророссийский блок, как бы нам этого ни хотелось. Мировое большинство по-прежнему аморфно, оно если не объединяет, то, во всяком случае, включает в себя страны с самыми разными интересами, самым разным пониманием того, как должен быть обустроен в будущем цивилизованный мир", - сказал он в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Косачев отметил, что мировое большинство сформировалось именно в 2023 году - это один из важных итогов года. "Мировое большинство - это совершенно точно те страны, которые уже совершенно точно - это и есть объединительное для нас начало - отвергают ту модель однополярного мира, которая еще два или пять или тем более десять лет назад казалась очень многим в высшей степени привлекательной - достаточно было лишь присоединиться к коллективному Западу, достаточно было провозгласить свою лояльность тем программам развития человечества, глобализации человечества, который этот коллективный Запад провозглашал", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20230919/miroustroystvo-1897290827.html

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константин косачев, совет федерации рф