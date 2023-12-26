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Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области
Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области - РИА Новости, 26.12.2023
Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области
Украинские войска атаковали дронами гражданские автомобили на левом берегу Херсонской области, за последние дни два человека погибли, трое ранены, сообщил... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:39
2023-12-26T17:39
2023-12-26T17:39
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами гражданские автомобили на левом берегу Херсонской области, за последние дни два человека погибли, трое ранены, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Террористы киевского режима постоянно нападают с помощью FPV-дронов на гражданские автомобили на трассе Каховка - Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения. Вчера и сегодня беспилотники-камикаде украинских боевиков взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля", - написал Сальдо. По его словам, в результате атаки два водителя погибли, трое пассажиров ранены. "Двое тяжелораненых доставлены в ближайшее лечебное учреждение, медики борются за их жизни. Это государственный терроризм украинских вооружённых формирований в чистом виде - намеренные нападения на машины с мирными жителями", - подчеркнул губернатор.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области
Сальдо: дроны ВСУ бьют по жителям левого берега Днепра в Херсонской области