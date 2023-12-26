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Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области

Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области - РИА Новости, 26.12.2023

Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области

Украинские войска атаковали дронами гражданские автомобили на левом берегу Херсонской области, за последние дни два человека погибли, трое ранены, сообщил... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:39

2023-12-26T17:39

2023-12-26T17:39

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами гражданские автомобили на левом берегу Херсонской области, за последние дни два человека погибли, трое ранены, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Террористы киевского режима постоянно нападают с помощью FPV-дронов на гражданские автомобили на трассе Каховка - Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения. Вчера и сегодня беспилотники-камикаде украинских боевиков взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля", - написал Сальдо. По его словам, в результате атаки два водителя погибли, трое пассажиров ранены. "Двое тяжелораненых доставлены в ближайшее лечебное учреждение, медики борются за их жизни. Это государственный терроризм украинских вооружённых формирований в чистом виде - намеренные нападения на машины с мирными жителями", - подчеркнул губернатор.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины