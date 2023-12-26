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Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/obstrely-1918260420.html
Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области
Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области - РИА Новости, 26.12.2023
Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области
Украинские войска атаковали дронами гражданские автомобили на левом берегу Херсонской области, за последние дни два человека погибли, трое ранены, сообщил... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:39
2023-12-26T17:39
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами гражданские автомобили на левом берегу Херсонской области, за последние дни два человека погибли, трое ранены, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Террористы киевского режима постоянно нападают с помощью FPV-дронов на гражданские автомобили на трассе Каховка - Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения. Вчера и сегодня беспилотники-камикаде украинских боевиков взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля", - написал Сальдо. По его словам, в результате атаки два водителя погибли, трое пассажиров ранены. "Двое тяжелораненых доставлены в ближайшее лечебное учреждение, медики борются за их жизни. Это государственный терроризм украинских вооружённых формирований в чистом виде - намеренные нападения на машины с мирными жителями", - подчеркнул губернатор.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
херсонская область
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происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал об атаке украинских дронов на жителей Херсонской области

Сальдо: дроны ВСУ бьют по жителям левого берега Днепра в Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия ударов FPV-дронами со стороны ВСУ
Последствия ударов FPV-дронами со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия ударов FPV-дронами со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами гражданские автомобили на левом берегу Херсонской области, за последние дни два человека погибли, трое ранены, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Террористы киевского режима постоянно нападают с помощью FPV-дронов на гражданские автомобили на трассе Каховка - Каиры на левом берегу Днепра вблизи линии боевого соприкосновения. Вчера и сегодня беспилотники-камикаде украинских боевиков взорвали на этой дороге два гражданских легковых автомобиля", - написал Сальдо.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия ударов FPV-дронами со стороны ВСУ
Последствия ударов FPV-дронами со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия ударов FPV-дронами со стороны ВСУ
По его словам, в результате атаки два водителя погибли, трое пассажиров ранены.
"Двое тяжелораненых доставлены в ближайшее лечебное учреждение, медики борются за их жизни. Это государственный терроризм украинских вооружённых формирований в чистом виде - намеренные нападения на машины с мирными жителями", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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