https://ria.ru/20231226/obstrely-1918128640.html
"Офицеры России" предложили наказывать по УК за видео украинских "прилетов"
"Офицеры России" предложили наказывать по УК за видео украинских "прилетов" - РИА Новости, 26.12.2023
"Офицеры России" предложили наказывать по УК за видео украинских "прилетов"
Россияне, выкладывающие в сеть последствия украинских ударов, должны нести административную, а при рецидивах - и уголовную ответственность, вольно или невольно... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:07
2023-12-26T12:07
2023-12-26T12:11
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украина
россия
вооруженные силы украины
офицеры россии
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россияне, выкладывающие в сеть последствия украинских ударов, должны нести административную, а при рецидивах - и уголовную ответственность, вольно или невольно они работают на врага, заявил во вторник РИА Новости председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов. После удара ВСУ по порту в Феодосии некоторые жители Крыма, как сообщал советник главы республики Олег Крючков, начали "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть". По данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". "Эффектный взрыв" - мы снова видим кадры, снятые нашими гражданами, в украинских пабликах, которые распространяются на радость военно-политическому руководству Украины. Такими пиар-акциями Киев поддерживает боевой дух ВСУ и атмосферу "переможности" (победоносности). Нам необходимо вводить жесткую ответственность за съёмку и уж тем более за публикацию видео огневого воздействия противника", - сказал Шкурлатов. Собеседник агентства отметил, что благодаря таким видео ВСУ способны оценить результативность своих действий и использовать это в своих пропагандистских целях. "Необходимо вводить административную, а в случае повторных публикаций, то и уголовную ответственность за подобные видео. Нынешняя ситуация просто кричит об этом. Наш противник коварен, опасен и ещё не разбит. Мы не должны расслабляться", - подчеркнул Шкурлатов.
https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918128544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, украина, россия, вооруженные силы украины, офицеры россии
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Офицеры России
"Офицеры России" предложили наказывать по УК за видео украинских "прилетов"
"Офицеры России": нужна уголовная ответственность за видео украинских обстрелов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россияне, выкладывающие в сеть последствия украинских ударов, должны нести административную, а при рецидивах - и уголовную ответственность, вольно или невольно они работают на врага, заявил во вторник РИА Новости председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов.
После удара ВСУ
по порту в Феодосии
некоторые жители Крыма, как сообщал советник главы республики Олег Крючков
, начали "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть". По данным Минобороны РФ
, в результате ракетного удара получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".
«
"Эффектный взрыв" - мы снова видим кадры, снятые нашими гражданами, в украинских пабликах, которые распространяются на радость военно-политическому руководству Украины. Такими пиар-акциями Киев поддерживает боевой дух ВСУ и атмосферу "переможности" (победоносности). Нам необходимо вводить жесткую ответственность за съёмку и уж тем более за публикацию видео огневого воздействия противника", - сказал Шкурлатов.
Собеседник агентства отметил, что благодаря таким видео ВСУ способны оценить результативность своих действий и использовать это в своих пропагандистских целях.
"Необходимо вводить административную, а в случае повторных публикаций, то и уголовную ответственность за подобные видео. Нынешняя ситуация просто кричит об этом. Наш противник коварен, опасен и ещё не разбит. Мы не должны расслабляться", - подчеркнул Шкурлатов.
Число пострадавших от атаки на Феодосию возросло до четырех