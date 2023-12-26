https://ria.ru/20231226/obstrely-1918128640.html

"Офицеры России" предложили наказывать по УК за видео украинских "прилетов"

"Офицеры России" предложили наказывать по УК за видео украинских "прилетов" - РИА Новости, 26.12.2023

"Офицеры России" предложили наказывать по УК за видео украинских "прилетов"

Россияне, выкладывающие в сеть последствия украинских ударов, должны нести административную, а при рецидивах - и уголовную ответственность, вольно или невольно... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:07

2023-12-26T12:07

2023-12-26T12:11

специальная военная операция на украине

феодосия

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россияне, выкладывающие в сеть последствия украинских ударов, должны нести административную, а при рецидивах - и уголовную ответственность, вольно или невольно они работают на врага, заявил во вторник РИА Новости председатель правления общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов. После удара ВСУ по порту в Феодосии некоторые жители Крыма, как сообщал советник главы республики Олег Крючков, начали "скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть". По данным Минобороны РФ, в результате ракетного удара получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". "Эффектный взрыв" - мы снова видим кадры, снятые нашими гражданами, в украинских пабликах, которые распространяются на радость военно-политическому руководству Украины. Такими пиар-акциями Киев поддерживает боевой дух ВСУ и атмосферу "переможности" (победоносности). Нам необходимо вводить жесткую ответственность за съёмку и уж тем более за публикацию видео огневого воздействия противника", - сказал Шкурлатов. Собеседник агентства отметил, что благодаря таким видео ВСУ способны оценить результативность своих действий и использовать это в своих пропагандистских целях. "Необходимо вводить административную, а в случае повторных публикаций, то и уголовную ответственность за подобные видео. Нынешняя ситуация просто кричит об этом. Наш противник коварен, опасен и ещё не разбит. Мы не должны расслабляться", - подчеркнул Шкурлатов.

https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918128544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

феодосия, украина, россия, вооруженные силы украины, офицеры россии