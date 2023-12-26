https://ria.ru/20231226/obstrely-1918065148.html

ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.12.2023

ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 131 единицу различных боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T00:25

2023-12-26T00:25

2023-12-26T00:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 131 единицу различных боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 35 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 131 единицу различных боеприпасов. Согласно информации представительства, за сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц и ранении трех, повреждены девять домостроений. Под огнем оказались Горловка, Ясиноватский район и Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 42 обстрела.

https://ria.ru/20231225/vzryvy-1918052993.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия