При обстреле идлибской зоны погиб сирийский военный
Кулить: при обстреле идлибской зоны погиб сирийский военный
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Боевики запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили 15 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, в результате чего один сирийский военнослужащий погиб и еще один получил ранение, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов; в провинции Идлиб – семь обстрелов; в провинции Латакия – три обстрела... В результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил в населенном пункте Трумба провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий, один получил ранение", - сказал Кулить.
Он также отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-16 и парой истребителей Rafale "коалиции".
* Террористические группировки, запрещенные в России