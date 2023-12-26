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При обстреле идлибской зоны погиб сирийский военный - РИА Новости, 26.12.2023
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23:18 26.12.2023 (обновлено: 23:25 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918336473.html
При обстреле идлибской зоны погиб сирийский военный
При обстреле идлибской зоны погиб сирийский военный - РИА Новости, 26.12.2023
При обстреле идлибской зоны погиб сирийский военный
Боевики запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили 15 обстрелов в идлибской зоне... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T23:18
2023-12-26T23:25
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Боевики запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили 15 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, в результате чего один сирийский военнослужащий погиб и еще один получил ранение, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов; в провинции Идлиб – семь обстрелов; в провинции Латакия – три обстрела... В результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил в населенном пункте Трумба провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий, один получил ранение", - сказал Кулить.Он также отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-16 и парой истребителей Rafale "коалиции".* Террористические группировки, запрещенные в России
https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html
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в мире, россия, идлиб (мухафаза)
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза)
При обстреле идлибской зоны погиб сирийский военный

Кулить: при обстреле идлибской зоны погиб сирийский военный

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСовместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Боевики запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили 15 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, в результате чего один сирийский военнослужащий погиб и еще один получил ранение, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – пять обстрелов; в провинции Идлиб – семь обстрелов; в провинции Латакия – три обстрела... В результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил в населенном пункте Трумба провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий, один получил ранение", - сказал Кулить.
Он также отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-16 и парой истребителей Rafale "коалиции".
* Террористические группировки, запрещенные в России
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