https://ria.ru/20231226/obstrel-1918330226.html

В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад

В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад - РИА Новости, 26.12.2023

В Горловке при обстреле ВСУ получил повреждения детский сад

Детский сад в Горловке снова получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:14

2023-12-26T22:14

2023-12-26T22:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

иван приходько

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Детский сад в Горловке снова получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Обстрелом украинских нацистов повторно поврежден детский сад №134 (жилой массив "Комсомолец", Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее в декабре мэр Горловки сообщал, что детский сад №134 получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, иван приходько